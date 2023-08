Az országos tiszti főorvos a korábban elrendelt hőségriasztást augusztus 25-én, pénteken 0.00 órától kezdődően harmadfokúra emelte, és augusztus 28-án, hétfőn 24 óráig meghosszabbította. Az önkormányzat Székesfehérváron is megtette a szükséges intézkedéseket: összegyűjtve elérhető az ivókutak listája, vízvételre alkalmassá tették a közterületi tűzcsapokat, továbbá klimatizált helyiségek is várják a fehérváriakat a hőségben. A város polgármestere mindenkit arra kér, hogy figyeljünk egymásra, kiemelten a környezetünkben élő idős emberekre, valamint vigyázzunk a háziállatainkra is.