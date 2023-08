– Sok izgalmas napirend volt, ezek közül hármat emelnék ki – kezdte Juhász László. – Az egyik közvetlenül a belvárost érinti, bár adott pillanatban már nincs érvényben, de nem rövid távon szavaztunk arról, hogy a fehérvári nagy rendezvényeknél, vagy nemzetközi sportesemények esetében éjfélig is nyitva lehetnek a teraszok a belvárosban. Ez például a jövő évi Királyi Napokra is vonatkozik, illetve a polgármester bármikor rendelkezhet arról, hogy rendezvények idején tovább működhessenek a teraszok. Ezt nagyon üdvözöltem, hiszen szerintem nekünk, fehérváriaknak megvan az az igényünk – főleg a nyári időszakban –, hogy ne kilenc-tíz órakor állítsanak fel minket a teraszokról. Nem zárnám ki azt sem, hogy egy nyári időszakban akár többhetes mentessége legyen a teraszoknak, hogy az emberek kijöhessenek és élvezhessék egy valódi belváros hangulatát.

Az önkormányzati képviselő továbbá értékelte a közgyűlésen vitát is kiváltó napirendi pontot, melyben a Libanoni Köztársaságban található Batroun várossal való együttműködési szándéknyilatkozat aláírásáról szavazott a testület. A közgyűlésen az ellenzék keményen bírálta a napirendi pontban foglaltakat, a felszólaló képviselő „többszörösen emberi jogokat tipró antiszemita oligarchák játszóterének” nevezte a várost.

– Ez a napirend számomra is mindenképp érdekes volt, hiszen mit akarunk mi egy libanoni várossal, amikor még a most meglevő partnervárosainkkal sem feltétlen tudjuk tartani a kapcsolatot tartani? Viszont azért tudtam támogatni a döntést, mert a vonatkozó dokumentumból kiderült, hogy az ottani kereszténységnek szinte az utolsó védbástyája ez a város, és a keresztény gyökerek, ami minket is jellemez, ebben tudunk segíteni – tette hozzá Juhász, aki arról is beszélt, üdvözölte azt az uniós pályázati lehetőséget, amelynek célja a testvérvárosi kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása, a jó gyakorlatok kiépítése és a közös rendezvények megszervezése.