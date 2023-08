Péntek kora reggel a megszokott nyitvatartási rend szerint tárta ki ismét ajtaját a gyógyszertár, amely alapos ráncfelvarráson esett át és műszaki szempontból is megújult. Rá is fért helyiségre, ahol most eggyel több kiszolgáló – szaknyelven expediáló – helyet is kialakítottak, de újak a bútorok, az ügyfélhívó és átláthatóbb a vény nélkül kapható patikaszerek kínálata is. Ahogy azt a gyógyszertárat több mint 15 éve vezető Mészárosné Nagy Márta elmondta, a patika 46 éve működik, amóta felépültek a József utcai panelházak. Ez idő alatt mindössze egyszer, 19 évvel ezelőtt esett át nagyobb felújításon, így valóban időszerűek voltak az elvégzett munkálatok.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A délelőtti mini-átadón, amelyen a cégcsoport vezetői is rész vettek, az is kiderült, hogy a József utcai gyógyszertár a Patika Plus cégcsoport legrégebbi és legtöbb munkavállalót foglalkoztató patikája, ahol havonta 14-16 ezren fordulnak meg.