Korábban már kiderült: Kőfal vette körül a mai Belváros egész területét, építéséhez pedig rengeteg faanyagot használtak, amely lehetőséget adott a szakembereknek, hogy denrokronológiai, azaz a fák évgyűrűin alapuló kormeghatározási módszerrel úttörő eredményeket érjenek el. Mindezek alapján kiderült, hogy Székesfehérvár mintegy másfél kilométeres városfala nem egy időben készült, hanem szakaszosan készítették. A Lakatos utcából feltárt fa leletek 1014-es datálása például, kétséget kizáróan Szent István korára teszi az ottani városfal-szakasz építését. A Nemzeti Emlékhelyen tervezett kutatásokból pedig kiderülhet, hogy az itteni szakasz mikor épült pontosan, és közvetve, datálható lesz a Szűz Mária prépostsági templom építésének ideje is.

Ebből kifolyólag a Szent István Király Múzeum álláspontja szerint mostanra megérett az idő arra, hogy elkezdődjenek a feltárások és a vizsgálatok a Nemzeti Emlékhelyen is, amely egy talajradaros vizsgálattal vette kezdetét a néhai koronázóbazilika területén, így a szakemberek geofizikai módszerrel is fel tudják térképezni, mi rejtőzhet a területen a talajban: akár a városfal faszerkezetének lehetséges helyét is, így megnyitva az utat a későbbi, őszi kutatásoknak. Ennek a módszernek a kezdeti lépéseinek lehettünk szem- és fültanúi csütörtök kora reggel. Mint elhangzott, az ilyen jellegű vizsgálat roncsolásmentes, azaz régészeti feltárás nélkül van arra lehetőség, hogy a különböző épületnyomokat, famaradványokat kimutassák.

Róth Péter alpolgármester, Pokrovenszki Krisztián főigazgató és Tóth Zoltán Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai Intézet docense.

Fotó: Nagy Norbert

Róth Péter alpolgármester és Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója a helyszínen tartózkodva elmondták, hogy olyan eredményeket várnak, melyek hozzájárulnak az egykori koronázótemplom és Székesfehérvár történetének alaposabb, részletesebb megismeréséhez.

Javában zajlik a nedvesedés következtében károsodott Aba Novák-secco restaurálása.

Fotó: Kecskés Zoltán / FMH

A sajtótájékoztatón elhangzott továbbá: zajlik a nedvesedés következtében károsodott Aba Novák-secco restaurálása a Magyar Géniusz Program keretében és fenntartói támogatással. A secco tisztítása jelenleg is tart, ám az állványokat a Székesfehérvári Királyi Napok idejére elbontják, így teljes pompájában lesz látogatható és megcsodálható.