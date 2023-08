Nos, épp valami ilyenről volt szó, mikor a sárszentmihályi önkormányzat család- és gyermekjóléti szolgálatának családsegítője, Turzó Anikó elhatározta, hogy a nyári szünetben az önkormányzat segítségével több alkalommal is ingyenes szabadidős programokat szerveznek az erre fogékony helyi és környékbeli gyerekeknek.

Az első alkalom erdei túravezetőjének személye sem volt sokáig kérdéses, így számos korábbi ilyen programban szerzett tapasztalatai révén Barabás Attila vadász, az Alba Regia Vadásztársaság képviseletében kalauzolta a részvevőket a sárpentelei erdőben. Azzal a céllal, hogy a fiatalabb generáció megismerkedjen a vadászati kultúrával és hagyományokkal, természeti értékeinkkel és azok védelmével.

Az erdők legfélelmetesebb kártevői: a szemetelők!

Nem kellett sokat vándorolni, és sajnos – a szépségek mellett – most is volt részük a túrázó gyerekeknek nem erdőbe illő látványban. Éppen ezért az Alba Regia Vadásztársaság, mint Sárpentele és a Sárrét területén vadgazdálkodást folytató szervezet, elkötelezett munkát folytat a természet- és környezetvédelem iránt, aktívan együttműködve a természetvédelmi hatóságokkal, valamint tekintettel saját erőforrásaira, közösségi munka formájában is fellép az illegálisan lerakott hulladékok felszámolásáért. A társaság fontosnak tartja, és különböző – ehhez hasonló – foglalkozások keretében elősegíti a fiatalok vadászatról és természetvédelemről kialakult képének, esetleges sztereotípiáinak más nézőpontból történő megvilágítását.

„Ide nekem azt a tesztet!”

Fotó: Zelenák Zsófia

Lábnyom- és állathang-felismerés

A 20 fős csipet-csapat egy ilyenkor nagyon hasznos célszerszám, az iránytű segítségével haladt előre az erdei útvonalakon, a Sárpentele – Székesfehérvár közötti szakaszon. A csoport tagjai hasznos információkat kaptak arról, hogy mire van szükség a túrázáshoz, miközben persze szó volt a Sárréten ma is fellelhető nagyvadakról, kisvadakról, madarakról, az itteni növényvilágról. Aztán ennek kapcsán lábnyom- és állathang-felismerésre is sor kerülhetett. Persze a szülők és a gyengébb idegzetűek megnyugodhatnak: a sikeres vizsgákat nem az erdő vadállatai zsűrizték!

Irány a magasles!

Fotó: Zelenák Zsófia

Széchenyi Zsigmond szelleme ma is vigyázza az erdőt

A túrázok természetesen útba ejtették Széchenyi Zsigmond, a nagy magyar vadász-író, Afrika-kutató emlékkövét is. Aztán a vadászháznál megpihenve, a vadászat fontosságáról, szerepéről, Széchenyi Zsigmond életútjáról, példájáról hallhattak történeteket, miközben valódi trófeákat – koponyákat, agancsokat, szarvakat – is kézbe vehettek.

A program végén a sárpentelei faluháznál a nap során elhangzottakból összeállított tesztet töltöttek ki a gyerekek, ahol szinte mindannyian bebizonyították, hogy elsajátították a hallott információkból szerzett tudást. A látványról nem is szólva! Végül mindenki hazavihetett egy emléklapot, de a legjobbak még könyvjutalomban is részesültek.