Az 1900-as évek elején emelt épület eredetileg vendéglőként funkcionált, benne 1920-ig a község legnagyobb tánctermével. A helységekben műkedvelő előadásokat, táncvigalmakat, az udvaron nyári mulatságokat, búcsúkat tartottak. Később Bicske egyetlen mozgószínházaként szórakoztatta a lakosságot. A több mint százéves épület felújítását 2015-ben kezdte meg az önkormányzat és itt nyitotta meg kapuit egy évvel később a Fiatalok Háza, amely 140 fős befogadóképességével hézagpótló közösségi tér lett a művelődési központ színházterme és kistermei között.

Az épületen most – a Bicske polgármesterének közösségi oldalán olvasható bejegyzés szerint – „kisebb felújítási munkálatokat végeznek a kapubejáró lábazati, homlokzati és mennyezeti részein, az udvari homlokzat egy részén, illetve a korábbi kivitelezésből kimaradt, mára nagyon romossá vált tűzfal rekonstrukciója is időszerűvé vált. Emellett az udvaron füvesítenek és a vízelvezetést is javítják. A munkálatok már javában zajlanak, így szeptembertől megújult külsővel várja a Fiatalok Háza a bicskeieket.”