A támogatás évi egyszeri alkalommal, legfeljebb 50 ezer forint és kizárólag Bicskén állandó lakcímmel, illetve legalább egy éve bicskei tartózkodási hellyel rendelkező személyek igényelhetik. A támogatás iránti kérelmet az erre rendszeresített formanyomtatványon maga a pályázó, kisorú esetén annak törvényes képviselője nyújthatja be az önkormányzati hivatalban személyesen, postai úton, illetve ügyfélkapun keresztül Bicske Város Önkormányzata Hivatali Kapujára (rövid név: BICSKEONK, krid: 341914991). A benyújtás határideje: szeptember 15.

A kérelemhez mellékelni kell a pályázó tevékenységének bemutatását, melyben a pályázó leírja, hogy milyen formában, milyen gyakorisággal végzi a tevékenységet, bemutatva az eddig elért eredményeit is. A pályázat mellé kérnek szakmai ajánlást is edzőtől, felkészítő tanártól, mentortól, osztályfőnöktől, vagy a tevékenységet segítő más szakembertől. Ezen felül be kell adni a pályázó önéletrajzát, valamint egy adatvédelmi nyilatkozatot is. Ez utóbbi, valamint a pályázati adatlap letölthető a bicske.hu oldalról.