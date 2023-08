Kék szuperhold fog ragyogni az égen szerda éjjel - adta hírül az Időkép szerdán.

Amikor ugyanabban a hónapban van egy második holdtölte is, ahogyan ez most is történik (hiszen augusztus 3-án volt már), akkor kék Holdról beszélünk. Ráadásul a Hold éppen most jár legközelebb a Földhöz, ilyenkor nagyobbnak és fényesebbnek látszik, mint máskor. Ez a szuperhold. De mitől ilyen különleges a mai? A fent taglalt két jelenség ezúttal egyszerre látható. Mint írták, "kék hold átlagosan két és félévente fordul elő, kék szuperhold, tehát amikor egyszerre van kék hold és szuperhold, viszont jóval ritkábban. Legutóbb 5 évvel ezelőtt volt, a következőre viszont egészen 2037-ig várni kell."

S hogy kínál-e lehetőséget a megfigyelésre az időjárás? Az Időkép szerint ugyan többfelé lesznek erősen felhős tájak, így lesz Fejérben is, de ez nem állandósul (reményeink, s az időjósok szerint legalábbis): a kevésbé felhős időszakokban és tájakon jó esély mutatkozik arra, hogy megcsodáljuk a ritka égi jelenséget.