- Mit jelent augusztus 20-a? Jelenti Szent István karizmatikus alakját. Jelenti, hogy a Himnuszt énekelve könnybe lábad a szemünk. Jelenti, hogy a világ legnehezebb, legbonyolultabb, mégis legszebb nyelvét beszéljük. Még mit jelent augusztus 20-a? Jelenti számunkra a legfontosabb élelmiszert, az új kenyér ünnepét is, amivel tiszteletünket, szeretetünket és hálánkat fejezzük ki a mindennapi kenyerünkért – folytatta Pusztavám polgármestere, aki hangsúlyozta, legyünk büszkék őseinkre, híres szülötteinkre, tudósainkra, sportolóinkra. A világ – minket magyarokat – erős, tehetséges nemzetnek ismer és azok is vagyunk.

Az ünnep összeköt minket határon innen és túl. Ünnepel Pusztavám, ünnepelnek a koronázó városok és a korábbi országgyűlés helyszínei, ünnepelnek testvértelepüléseink, Geretsried és Nickelsdorf, ünnepel Erdély, ünnepel egész Magyarország és ünnepel a világ minden pontja, ahol magyarok élnek. Az ünnep egy kapocs, amely, bárhol élünk is a világban, összeköt minket – zárta beszédét Csordás Mihály.

Ezt követően a polgármester és Szili Bernadett, a művelődési ház megbízott vezetője kitüntetéseket adott át.

Köznevelésért kitüntetést kapott Finta Jánosné, aki 1951-ben született Gánton. A szerető családi körben nevelkedő Zsóka néni édesapja erdész, édesanyja pedagógus volt. A móri Radnóti Miklós Általános Iskola elvégzése, majd a gimnáziumi érettségi után 1969-ben ő maga is a pedagógusi pályát választotta. A Pécsi Tanárképző Főiskola matematika-fizika szakján szerzett tanári diplomát, 1973-ban. Friss diplomásként az 1973/74-es tanévtől már Pusztavámon kezdett tanítani. Finta Jánosnét már kezdő pedagógusként is a gyerekeket mindig előtérbe helyező, tettre kész, aktív közösségi emberként ismerték meg a szülők, a falu lakói. A családanyai feladatok mellett, valódi mozgatórugója volt a pusztavámi iskolának. Azon túl, hogy a tanítást életre szóló hivatásának tekintette, nagy empátiával fordult a szociálisan rászoruló családok, gyerekek felé is.

*

Óvodapedagógiai munkájáért kapott köznevelési díjat Kasznár Gáspárné született Csósza Margit. A díjazott nagyon nagy szakmai tudás birtokában, új lehetőségekkel és hatalmas felelősségtudattal felvállalta a pusztavámi óvoda alkalmazotti közösségének vezetését. Friss diplomával a kezében, mint ahogy azt az évek beigazolták, mindent megtett azért, hogy Pusztavám Község óvodájával szemben támasztott elvárásoknak, mihamarabb eleget tegyen. Arra törekedett, hogy az óvoda minél magasabb színvonalon megfeleljen a mindenkori kihívásoknak, elvárásoknak.

*

Pusztavám Község Képviselő-testülete Posztumusz „Pusztavám Közéletéért” díjban részesítette Pratsler Jánosnét, Kati nénit.

(A díjat lányai, Freyné Pratsler Anikót és Pratsler Regina vette át. – a szerk.)

Pratsler Jánosné (Wittmann Katalin) 1937. július 29-én született Pusztavámon. Fiatalon a pusztavámi TSZ-ben dolgozott, majd 1966-ban harangozóként kezdte meg szolgálatát a katolikus egyházközségnél. A harangozás mellett 6 éven keresztül segített elődjének a sekrestyési feladatok ellátásában, majd 1972-ben ő lett a Páduai Szent Antal Plébániatemplom sekrestyése. 13 plébános mellett szolgálatot teljesítve, kereken 50 évig látta el a sekrestyési teendőket.

Az utolsó években – ereje fogytával – már segítséggel, de végül 2022. június 30-ig végezte munkáját.

Kati néni a helyi katolikus közösségért végzett fél évszázados szolgálatának elismeréseként a 2022. évi templombúcsú alkalmával, Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspöktől vehette át Ferenc Pápa Apostoli Áldását.

*

Czetli Józsefné Annuskát a Pusztavámi Önkormányzat képviselő-testülete a Német Nemzetiség kitüntető címre javasolta. Annuska Pusztavámon született, mindig fontosnak tartotta Pusztavám település nemzetiségi kultúra ápolását, megőrzését.

Külön figyelmet szentel a falunapi rendezvényekre. Évek óta több száz kvircedlit ajánlott fel a Kvircedli Fesztiválra.

Nagyon jó kapcsolatot ápol a Pusztavámi Énekkarral. Lánya és unokája az énekkar tagja.

Minden rendezvényre készül, valami finom süteménnyel, ha kell, segít a főzésben, legyen az falunap, szüreti felvonulás, adventi napok, családi nap, énekkaros találkozó.

*

A német kultúráért, a hagyományok életben tartásáért végzett tevékenységéért kapott díjat Stettner Attila. A díjazott 1965. augusztus 17-én született egy pusztavámi sváb család második gyermekeként. Otthon a németség identitás tudatára nevelték. Nagy figyelmet fordítottak a nevelésen belül a hagyományok tiszteletére, arra, hogy az idősebb generációktól, a szüleiktől átvett hagyományokat megtanítsák a gyermekeiknek. A hagyományok szeretetére, tiszteletére való nevelést a pusztavámi pedagógusok tovább erősítették.

A hagyományok kiemelt tisztelete igen hamar elérte célját, hiszen Attila egész fiatalon, már 15 évesen a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport tagja lett, amelynek jelenleg is a tagja. A 2002. évi önkormányzati választáson, a település önkormányzatában képviselőként kapott bizalmat Pusztavám lakosságától, önzetlen tenni akarása miatt.

A 2006. évben a Fejér Megyei Területi Német Nemzetiségi Önkormányzat alapító tagja lett.

*

A képviselő testület Pusztavám Község Német Nemzetiségért díjban részesíti Frey Szabolcsot, a helyi tánccsoport egykori művészeti vezetőjét.

A megalakulásának 50. évfordulóját ünneplő tánccsoport már kimagasló sikerekkel büszkélkedhetett, amikor az előző vezetőtől, Friedmann Józsefné Klári nénitől átvette a táncoktatást. Szabolcs hagyomány tisztelőként a csoport repertoárjában a régi helyi táncokat is megtartotta, neves koreográfusok táncaiból is tanított be, de nagy büszkeség töltötte el a táncosokat, hogy saját összeállítású koreográfiákat is készített a csoport számára.

Mindenkori célja volt a régi, helyi nemzetiségi hagyományok megőrzése, bemutatása és továbbadása, Pusztavám nemzetiségi arculatának megőrzése. Ezt bizonyítja, hogy családjában is tovább örökítették a táncot, zenét, sváb nyelvet, mellyel a generációk tovább adhatják a helyi hagyományokat, megőrizve Pusztavám nemzetiségi hírnevét, melyben a magyarországi német kultúra ápolása természetessé válik.

Szőlész-borász foglalkozása mellett képviselőként is tevékenyen részt vett a falu közéletében.

*

Pusztavám Község Német Nemzetiségért díjban részesítette Finta Gergelyt a helyi Tánccsoport első egyesületi elnökét a német nemzetiségi hagyományok őrzésében és továbbvitelében végzett munkája elismeréséért.

Gergely számára a német hagyományok megismerése és ápolása korán kezdődött: elsősként a helyi gyermektánccsoport, majd a megalakult Ifjúsági Fúvószenekar tagja lett és fokozatosan bekapcsolódott a különböző hagyományápoló iskolai programokba.

Továbbtanulását is a német identitás határozta meg. Tanulmányait a budapesti Német Nemzetiségi Gimnáziumban folytatta, ahol aktívan részt vett a magyarországi németek hagyományápolásában – pusztavámi nemzetiségi tárgyak, szokások, helyi népviseletek bemutatásával, kiállításával.

*

Pusztavám Község Közrendjéért díjban részesült Pisch Mártont.

A Polgárőr Egyesület oszlopos tagja. Sok-sok éve láthatjuk, ismerhetjük őt polgárőrként. Amennyiben munkabeosztása engedi, igyekszik a lehető legtöbb rendezvényen, programon aktív szolgálatot vállalva, kivenni részét a polgárőri tevékenységben.

*

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő testülete elismerő oklevélben részesítette Varga Viktóriát, a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport művészeti vezetőjét és Katona Ármint, Pusztavám Község Német Nemzetiségi Fúvószenekar karmesterét, lelkes, önzetlen munkájukért.

*

Szívből gratulálunk valamennyi kitüntetettnek!