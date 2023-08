Ahogy pár héttel ezelőtt sajtótájékoztatón elhangzott: a Rózsaliget sokak által régen várt felújítása kezdődhet el hamarosan: a szakemberek 5770 rózsatövet ültetnek el a munkálatok során, megújulnak a pergolák és füves terület nagysága is bővül. Erről ide kattintva olvashatnak részletesen.

Augusztus 28-án, húsz nappal a bejelentés után pedig el is kezdte a parkfenntartás a terület tereprendezését. Mint megtudtuk, először a régi rózsatöveket szedik ki (ezeket a héten kiosztják), utána szintbe hozzák a területet, majd kialakítják az új ágyásokat.

- Ahogy ezekkel a munkafolyamatokkal végeztek és már a munkagépekkel nem mennek be a területre, akkor kezdik meg a sétányok burkolásának előkészületeit. Ez idő alatt a karbantartás szimultán dolgozik. A padokat elkezdték beszedni, majd a pergolát is el fogják bontani. A új rózsatöveket az ősz folyamán fogjuk elültetni. A területet szalaggal le fogjuk keríteni, mert munkaterület. Három divízió dolgozik a területen. A projekt lezárásának időpontja: 2023. december 31. - mondta el a feol.hu érdeklődésére Bozai István városgondnok, akitől azt is kérdeztük, kell-e számítaniuk a gyalogosoknak vagy a bicikliseknek lezárosokra a területen? - A munkaterületen átmeneti lezárások biztos lesznek, de a Csitáry-kút működését és megközelítését folyamatosan biztosítani szeretnénk a munka során - válaszolta.