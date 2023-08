A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt 12. alkalommal rendezte meg az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Ipartestület. Ez a megmérettetés talán még szigorúbb, mint az ország tortája verseny, hiszen itt a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által jóváhagyott alapanyaglistát lehet felhasználni a torták elkészítéséhez és az sem mindegy, hogy egy szelet tortában hány kalória és mennyi szénhidrát van, mert ezeknek az édességeknek olyannak kell lenniük, hogy cukorbeteg is nyugodtan fogyaszthassák. Raffer Gabriella ebben a versenyben a hobbicukrász kategóriában hozta el a legjobbnak járó díjat. A szenvedélyesen szeretni sütő – és mint később kiderült, sok mással is foglalkozó díjazottal - stílszerűen egy cukrászdában ültünk le beszélgetni.

Nem tanulta, érezte

Miből áll a Randevú? - A mandulás, almalisztes, gesztenyés piskóta alapon almalisztes főzött krém csücsül, amit gesztenyés tejszínhab koronáz meg. Három összetevő találkozása, azaz randevúja. Részben innen, részben pedig egy szerencsés szakmai találkozásból ered a torta neve – árulta el. Gabi szeret kifejező neveket adni a süteményeinek, amelyek receptje legtöbbször a zuhany alatt állva pattan ki a fejéből. Ösztönösen. Merthogy, a cukrászatot nem iskolában tanulta, az ízek kombinációit maga kísérletezte ki, a sütési technikákat pedig az évek alatt különböző helyeken sajátította el. Na jó, véletlenek nincsenek: eredeti végzettségét tekintve ugyanis vegyianyaggyártó. - Ez is a keverés-kavarásról, a különböző összetevőkkel való kísérletezésről szól – nevet.

A cukormentes torta háziversenyében – amit amatőröknek írnak ki - nem először indult: korábban nyert már különdíjat a babos alapanyagú Paszulykirállyal, de sikert aratott a Szép kis mákvirág elnevezésű céklás kreációja is. Ám, hangsúlyozta, sosem a verseny miatt süt. – Nem a kihívás hajt, inkább az, hogy süteményekkel fejezzem ki a nagy nyilvánosságnak szánt gondolataimat vagy így mutassam meg az ötleteimet. És ha azt szeretném, hogy ezeket valóban széles körben megismerjék, ahhoz olyan fórum kell, ami sokakhoz elér – fogalmazta meg Gabi ars poeticáját a sütéssel és a versenyekkel kapcsolatban. Néhány évet ki is hagyott a versenyből. Aztán újabb ötlete jött egy barátnős beszélgetés és a kávé mellé ropogtatott almachips kapcsán. Ez lett a Randevú alapja.

Zsűrizés a Magyarország Cukormentes Tortája háziversenyén

Fotó: Egy Csepp Figyelem Alapítvány

Megszolgálta a bizalmat

Ahogy telnek a percek és ahogy Gabi egyik mondatát a másikba fűzi, újabb és újabb történetek bontakoznak ki. Kiderül, korábban már kétszer beválasztották az Ország Tortája zsűrijébe is, mint „civil” tagot, aki az úgynevezett közízlést képviseli. Bár ez talán kissé ironikus, mert ha Gabira valami nem jellemző, hát az éppen a közízlés. Ám az általa kitalált ízek mégis működnek és népszerűek. Erre akkor jött rá, amikor lányai szülinapjára maga kezdte készíteni a tortákat és a zsúrra érkező, maradék sütiket befaló szülőktől sorra érkeztek a pozitív visszajelzések, aztán a felkérések a tortasütésre. – Sosem olvastam recepteket, az új ízek és ízkombinációk valahogy mindig a fejemben állnak össze – árulta el.

De ugorjunk most vissza a versenyhez! A tavaszi Magyarország Cukormentes Tortája háziverseny után ugyanis lehetőséget kapott arra, hogy a Randevút a „nagy” versenyre, a Magyarország tortája megmérettetésre is benevezze. Itt – mivel csak cukrászdai alkalmazottak versenghetnek – a salgótarjáni Szó Gellértnek köszönhetően a G&D Kézműves Cukrászda színeiben indult, ahol nem régen részmunkaidős állást is kapott. Ez volt az, a már említett szakmai randevú, ami a torta nevét is inspirálta. A kétszeres Országtorta győztes pedig tudta, mit vállal, hiszen Gabi tortája végül harmadik helyet szerzett. – Végtelenül hálás vagyok Gellért bizalmáért. Olyan lehetőséget, egyben elismerést kaptam azzal, hogy a csapata tagja lehetek, ami a díj mellett nekem a fődíj! A siker felelősséget és izgalmat is jelent egyben. Utóbbit azért, mert az igazi zsűrizés most következik: a nagyközönség augusztus 18-tól kóstolhatja meg a Randevút, igaz, egyelőre csak a Szó Gellért nevéhez fűződő salgótarjáni, gyöngyösi és balatonkenesei cukrászdákban – mondta, majd hozzátette, Martonvásáron is folynak azonban az egyeztetések, hogy a környékbeliekhez is eljusson a torta.

Nem csak cukrász, Bajnokanyu is

A mindennapokban az egyik nagy hazai lakberendezési áruházban konyhákat tervező, egy éve már végzett cukrász egyébként - Weiszhauptné Fodor Ágnessel közösen - álmodott és sütött már tortát Kiskőrös várossá válásának 50. születésnapjára, de Martonvásárnak is készített süteményt a Beethoven-kocka felhívásra. „Mellesleg” pedig – hogy ne csak a cukrászatban bizonyítsa kreativitását – korábban elnyerte a Terézanyu pályázat Bajnokanyu díját is. Amikor pedig azt kérdeztem tőle, a sikeres verseny után mi a következő terve, nevetve így válaszolt: - Ez sem volt terv! Azt továbbra is tartom, hogy csak azért, hogy versengjek, nem indulok versenyen. Csak ha ötletem van – aztán mindjárt hozzáetette: - Magam sem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan jön az újabb. De erről egyelőre nem mondhatok semmit! – mosolygott sejtelmesen.

Maradjon hát ez hétpecsétes titok! Jövőre remélhetőleg kiderül majd a következő Magyarország tortája verseny után!