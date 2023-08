Most, az építési folyamat végső szakaszában a polgárdi közösség újra összegyűlik, hogy segítsen a végső simításokban és az óvoda költözési folyamatában. A Szeretem Polgárdit Egyesület helyi tagjai, és különösen az egyesület alapítója, aki egyben a város polgármestere is, most nem a hivatalos szerepeikben, hanem egyszerűen mint szülők és szomszédok szólítják meg a városlakókat.

– Amikor a gyermekeinkről és a jövőjükről van szó, mindent megteszünk. Úgy gondolom, nem csak a város vezetőjeként, hanem mint egy édesapa, mint egy közösség tagja, hogy most eljött az idő, amikor újra megmutathatjuk, milyen erő rejlik bennünk – mondta Nyikos László a feol.hu-nak.

– Az új óvoda és bölcsőde építése hosszú és rögös út volt, tele kihívásokkal, de sosem adtuk fel. És most, hogy az épület áll, még egy utolsó lendülettel szükségünk van a segítségekre. Ez a hely nem csak falakból és padlóburkolatból áll. Ez egy olyan hely lesz, ahol gyermekeink mosolya tölti majd be a levegőt, ahol a kíváncsiság és a tanulás öleli körül őket.

Az új óvoda az egész közösség felelőssége és büszkesége lesz. Ezért fordult a város vezetője – most szülői minőségében – a polgárdi közösséghez, hogy vegyenek részt együtt az utolsó munkálatokban, a végső hajrában.

– Tudom, hogy mindenkinek sok a dolga, és az időnk is drágább, mint valaha. De ha csak egy kicsit is tudnak segíteni, ha csak egy délutánt, egy órát vagy akár csak egy mosolyt tudnak hozzáadni ehhez az önkéntes munkához, már hatalmas lépést teszünk előre. Takarítás, pakolás, berendezés - minden apró feladatnak megvan a maga nagy szüksége. Hiszen minden munkával, amit bele fektetünk, azon dolgozunk, hogy gyermekeink boldog és biztonságos környezetben nőhessenek fel.

A Szeretem Polgárdit Egyesület felhívásukat az összefogásra egy rövid videóban is megosztották, amiben elmondják milyen terveink vannak, és milyen munkálatokra van szükség. A részleteket megtalálják az oldalukon.