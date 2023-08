Győri-Zsovák Orsolya, Rövid Eszter Zsófia és Pernesz Gabriella – az Együtt Nadapért Egyesület tagjai - álmodtak, majd mertek egy nagyot és létrehozták Nadap közösségi életének legszínesebb és legcsaládiasabb rendezvényét, a NadaPikniket. Harmadik alkalommal szervezték meg a programot augusztus 13-a szép vasárnap délutánján, a szintezési ősjegy égbe magasodó sziklái alatt.

Deli Zsolt Attila, az Együtt Nadapért Egyesület elnöke

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Nagyszerű környékbeli vállalkozások, kézművesek, borászatok és gasztro szakemberek hozták el portékáikat a rendezvényre, éppen ezért elmondható, hogy nem egyszerű vásár ez a NadaPikniken, hanem a Velencei-tó környékének legjobb kézműves merítése. Aki ide jött, megízlelhetett mindent, amit a térség adni tud: a lekvároktól, savanyúságoktól, roppanó zöldségektől kezdve a fűszereken, csodás nadapi és pázmándi borokon át a leghúsosabb helyi hamburgerig és olyan diós, kakaós csigákig, amilyet egy nagyáruházban biztosan nem kap az ember! A kézműves ékszerek, horgolt alkotások, papírszobrok, mandalák, gyöngyök, gárdonyi levendula szappanok, fafaragások, gyógynövény teák forgatagában még a külföldiek sem tudtak üres kézzel haza menni. Mert hát volt vendég bőven, amire számítottak is a szervezők – meg nem is. Nadap ugyanis egy kis település, ennél többen már nem férnek itt el – mondja Orsolya is.

A Velencei-tavi Sportért és Kultúráért Egyesület támogatóként volt jelen a NadaPikniken

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- Minden várakozásunkat felülmúlta a Piknik. Amikor elkezdtük, nem gondoltuk volna, hogy ekkora érdeklődés lesz iránta a tókörnyéken. Idén éppen ezért már elgondolkoztunk, hova tovább? Arra jutottunk, hogy mindenképpen szeretnénk ennek a léptékét megtartani, azaz nem szeretnénk fesztivállá kinőni magunkat. Mi, az Együtt Nadapért Egyesület, egy nonprofit szervezetként a helyi közösségnek adja ajándékként, közösségi alkalomként ezt a lehetőséget, melynek célja, hogy ismerjük meg egymást. Fontos, hogy ismeretterjesztő előadásokat tartsunk környezetvédelem, permakulturális kert, fenntartható fejlődés, zéró waste témakörében s minden olyan témában, ami a közösséghez hozzájárulhat – mondja Orsolya. Az idei rendezvényre zenekarral, sütemény versennyel és kertmozival is készültek, ami tovább színesítette a palettát.