Tavaly év elején a falu alpolgármestere, Tanárki Gábor kezdeményezésére indult útjára az a kis könyvecske, amibe az eredeti elképzelések szerint a helyi emberek kedvenc fogásai kerülnek bele. Szakács szakoktatóként az alpolgármester már akkor elmondta, kifejezetten zámolyi specialitás nem létezik – ezt aztán az elmúlt időszakban az idősek is megerősítették -, ám ők mégis úgy gondolják, jó lenne összeállítani egy olyan ételeket tartalmazó füzetet, amibe a régi fogásoktól kezdve a modern ételekig minden belekerülhet, amit a faluban élők főzni szoktak.

- Első körben az idősebbekhez került a könyv, aztán később a fiatalok is írtak bele, így mára nagyjából harminc háziasszony mintegy félszáz receptje gyűlt össze. Mivel már csak néhány üres oldal maradt, ezért az idén várhatóan lezárjuk a gyűjtést – mondta el a kezdeményező.

A receptek között vannak levesek, főételek és desszertek is, azok között pedig, akik közreadták őket, akadnak önként jelentkezők és olyanok is, akiket – főként koruk miatt – megkértek arra, járuljanak hozzá a gyűjteményhez. – Az idősek által bejegyzettekből főként a háború utáni időszakra jellemző, a paraszti családokban rendszeresen főzött egyszerű ételek – pl. tejes leves - elkészítésének mikéntjét lehet megismerni, míg a fiatalabb korosztály a saját kedvenceinek receptjeit írt le. A főételek mellett leginkább sütemények kerültek a könyvbe, amiből Tanárki Gábor le is vonta a következtetést: édesszájúak vagyunk.

Aki szeretne receptet megosztani – a gyűjteményt nyomtatott formában is tervezik kiadni -, az alpolgármesternél jelezze a szándékát szeptember végéig!