Megyénkben hét pályázatra voksolhattak a vásárlók július 10. és augusztus 6. között, a legtöbb zsetont a dunaújvárosi Tesco hipermarket vásárlói dobták be. Az áruházlánc a szavazatok számának függvényében 400, 200, illetve 100 ezer forinttal járul hozzá a benevezett pályázatok megvalósításához. Fejérbe 1,6 millió forint került. A helyi szervezetek a pályázat aktuális fordulójában idén is változatos, kreatív pályázatokkal küzdöttek a vásárlók voksaiért, így az áruházlánc támogatásának köszönhetően többek között óvodai KRESZ-pálya, biciklitároló és labdaháló, a hétköznapokban is alkalmazható tudást biztosító foglalkozássorozat, a népi kézművesség alaptechnikáit megismertető kézműves programsorozat, valamint az óvodások számára árnyékot adó játszóházak telepítése is megvalósulhat a régióban.

A Fejér vármegyei vásárlók a legtöbb voksot a Váli Gyermekek Jövője Alapítvány óvodai udvar fejlesztését támogató pályázatára adták le. A váliak nem először pályáztak és voltak sikeres befutók ebben az akcióban: idén év elején a Szülőföldem Vál Alapítvány a VÁLkörzés elnevezésű sportrendezvényre kapott támogatást, amelyet június elején rendeztek meg a községben.

A mostani fordulóban ezek a szervezetek nyertek támogatást a vásárlóknak köszönhetően a megyében: