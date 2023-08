Óbarkon az önkormányzat évi egyszeri alkalommal nyújt beiskolázási települési támogatást, méghozzá a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az általános iskolai nevelésben és középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő, Óbarok közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Óbarkon tartózkodó 6-19 éves diákok beiskolázási költségeinek mérséklésére. A támogatás azonban nem jár automatikusan, azt idén is külön meg kell igényelni. Erre augusztus 1-je óta már van lehetőség. Aki élni kíván vele, annak a kérelmet legkésőbb szeptember 15-ig be kell nyújtania. Nyomtatványt az önkormányzatnál lehet kérni. Amennyiben a tanuló betöltötte a 16. életévét, iskolalátogatási igazolást is vinni kell. A beiskolázási támogatás mértéke diákonként 7 ezer forint.

Vértesacsán szintén lehet iskolakezdési támogatást igényelni, ám ott az általános-, és középiskolásokon felül az óvodások szülei is kérhetnek támogatást. Az egyszeri, 5 ezer forintos juttatás Acsán is a jövedelem nagyságától függetlenül jár a vértesacsai lakcímmel rendelkezőknek. A kérelemhez a nyomtatvány az önkormányzati hivatalnál érhető el ügyfélfogadási időben. A kitöltött űrlapokat augusztus 21. és szeptember 30. között lehet leadni. Amennyiben a gyermek vagy diák nem vértesacsai intézménybe jár, iskolalátogatási igazolást is csatolni kell.

A gyorsabb ügyintézés érdekében mind a két önkormányzat azt kéri, a kérelem benyújtásakor bankszámlaszámot is adjanak meg, ahová a támogatást kiutalhatják!