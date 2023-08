Székesfehérvár városgondnoksága a közösségi oldalán is közzétette a felhívást: a készlet erejéig vihetők a Rózsaliget most kiszedett rózsatövei. Így akár az ön kertjében is tovább élhet egy darabka "rózsatörténelem" a ligetből. Mennyi mindennek lehettek szemtanúi!

A régi, de még életképes rózsákat augusztus 31-én, csütörtökön délelőtt 9 és 12 óra között szeretnék kiosztani a fehérváriak között. Mint írták, a kiosztás érkezési sorrendben történik a Berényi út 15. szám alatt, egy ember 3-4 tövet választhat a készlet erejéig.

Mint ismert, a Rózsaliget felújítása elkezdődött, melynek során a többi között mintegy hatezer új, a betegségeknek ellenálló rózsatövet ültetnek a szakemberek.