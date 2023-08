Székesfehérvár közössége újabb példát mutat arra, hogy az összefogás milyen erővel bír, ha az oktatás és a gyermekek jövője a tét. A Széna Téri Általános Iskola udvarának teljeskörű megújításával és a benne különálló épület felújításával a város minden résztvevője együttműködik a jobb oktatási körülményekért.

Az önkormányzat, a tankerületi központ, a városgondnokság és számos helyi vállalkozó egyedülálló együttműködése hozta létre a projektet. Cser-Palkovics András polgármester, támogatásával indult el a folyamat: 1 millió forinttal járult hozzá az iskolai fejlesztésekhez, amit a tankerület további félmillió forinttal egészített ki. Ezzel megteremtődött a lehetőség az iskolaudvaron álló épület megújítására, ami a tanév elején teljesen új köntösben fogadja majd a diákokat.

Az intézmény alapítványa is kiállt a kezdeményezés mellett, így az új fejlesztőszobába a megfelelő eszközök is bekerülnek, amelyek az oktatás minőségének emelik a jövőben.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Az iskolaudvar teljes átalakulását a KÉPES Program hozta el, a székesfehérvári vállalatok és vállalkozások 2013 óta támogatják az oktatási intézmények felújítását. Az idei évben 20 helyi cég összesen 18,9 millió forint támogatást biztosít, míg a Székesfehérvári Tankerületi Központ további 15 millió forintos járul hozzá az iskolai tervek megvalósításához.

Az udvarfelújítás során a munkálatok már hetek óta zajlanak, és a tervek szerint szeptember 22-én fejeződnek be. Az udvaron kialakításra új, fedett kiülők létesülnek, amelyek kültéri tanórák megtartására is alkalmasak lesznek. A sportpálya is megújul, a labdafogó háló és az ügyességi játékok teret adnak a diákok mozgásának és szórakozásának.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Az év során az iskola főépületében is történtek változások. A megújult vizesblokkok mellett az új tanév költséghatékonyságát és környezettudatosságát, a tetőre szerelt napelemek segítik.

A Széna Téri Általános Iskola megújulása az egész város közösségi összefogásának eredménye. Az új oktatási környezet nemcsak a diákok számára lesz inspiráló, hanem a vállalatok támogatása is példaként szolgál a generációi számára arra, hogy az összefogás és az oktatásra fordított figyelem milyen pozitív változásokat hozhat a közösség számára.