Akkor néhány nap alatt azt is sikerült kiderítenünk, hogy az ott lévő szolgáltatók közül a Vodafone-hoz tartoznak az említett vezetékek, mely kapcsán a szolgáltató arról is tájékoztatott minket, hogy a szakemberek dolgoznak a vezetékek mihamarabbi helyreállításán. De úgy tűnik, hogy ez még máig sem sikerült, ugyanis nemrég ismét felkereste szerkesztőségünket egy lakó, aki képet is küldött a továbbra is logó vezetékekről.

Természetesen az első bejelentés után nem sokkal a szolgáltatót is megkerestük, akik akkor már a fent említett választ adták, hogy helyreállt-e a hiba, de arra a kérdésünkre cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak, majd pedig kaptuk a képet, melyen jól látszik, hogy a helyzet változatlan.

