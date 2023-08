Hosszú ideje zajlik a Móri út felújítása, így a szokásosnál is nagyobb terhelésnek volt kitéve az azzal párhuzamos Malom utca. A Móri út felújítása kapcsán ivóvízvezeték-rekonstrukciós munkák is zajlanak, amik kihatnak a környező utcák alatti csővezetékek hálózatára is.

Kedden reggel kordonokkal, teherautókkal és táblákkal zárták el a Malom utca Mészöly Géza utca felöli végét, majd a csomópont aszfaltját légkalapáccsal tördelték apróra, hogy feltárhassák a közművek kusza szövevényét. Azonban a munka már a kezdeti szakaszban is órákat csúszott, ugyanis a felbontást követően meg kellett állnia a gépeknek és a szakembereknek egyaránt, ugyanis leszakadt az ég és az eső miatt csak jóval később tudták folytatni a megkezdett feltárást.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Információink szerint a szóban forgó terület alatt egy tolózáraknát cserélnek, és várhatóan szeptember második feléig tart majd a forgalomkorlátozás. A pénteki iskolakezdésre ez jelentős hatással lesz, hiszen több oktatási intézményt is ezen a csomóponton keresztül lehet megközelíteni.

A környéken élők és a szolgáltatásban dolgozók számára is nehéz időszak jön, ugyanis a lezárások miatt az Irányi Dániel utca után az a Honvéd utca is zsákutca lett, amelyben most nem mindig szabályos ipszilonokkal fordulnak meg azok az autósok, akik a tiszti klub sarkára kihelyezett kordonoknak és tábláknak köszönhetően kénytelenek útirányt változtatni. Az egymás után érkező, és a fennálló helyzet láttán megfordulni kénytelen autósoknak érdemes a szokásosnál is jobban figyelni a közlekedés többi résztvevőjére, hogy a tolatással is nehezített megfordulás közben ne sérüljön se autó, se autós, sem pedig a szabadon mozgó járókelő.