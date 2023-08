Ünnepi beszédében Molnár Krisztián, a vármegye közgyűlésének elnöke először azt az utat járta be gondolatban, amely máig vezette a magyarságot és arról beszélt, miként vált ez a nap a legrangosabb nemzeti ünneppé.

– Mindannyiunk életében igen fontos esemény születésünk pillanata. Ez a kezdet, amely meghatározza hogyan is indulunk az élet útján. Nincs ez másképp az államok életében sem. A magyarság történelmében az államalapítás volt az egyik legfontosabb esemény, a fennmaradásunkat garantáló lépés. Szent István a keresztény hit alapjaira építve tudott stabil viszonyokat teremteni. Európát választotta, az értékek Európáját. Kiállt az egyetemes keresztény értékrend mellett, s elfogadtatta azt népével is – fogalmazott az elnök.

Hagyományosan a koronázó, történelmi főváros nemzeti emlékhelyén Szent István életműve előtt tisztelegtek a megjelentek

Fotó: Bácskai Gergely

Leszögezte, hogy az elmúlt több mint egy évezred már számtalanszor bebizonyította, hogy a magyarság csak akkor lehet sikeres, ha országunk keresztény és e hit által egységes. Majd szavaival napjainkra tekintett.

– Ha szétnézünk a nagyvilágban, jól látható, a rosszul értelmezett, szinte korlátlan személyes szabadság, a szolidaritást, közösséget nem ismerő individualizmus, a szellemi, erkölcsi gyökerek megtagadása. A nemzeti önfeladás azonban káoszhoz, kiszolgáltatottsághoz vezet. Nekünk nem szabad letérnünk a kijelölt útról! Nem szabad elvágni keresztény gyökereinket, templomainkból nyugati mintára szórakozóhelyeket létesíteni. Meg kell őrizni hagyományainkat, a ránk hagyott örökséget! Csak így tudunk olyan országot, olyan vármegyét, olyan várost, községet építeni, ahol jó felnőni, jó élni, ahol mindenki biztonságos otthonra lelhet. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az államalapítással Szent István elindította a magyarságot egy úton, azonban rajtunk is múlik, hogy mit hagyunk belőle örökül. Rajtunk és csakis rajtunk múlik, hogy építjük-e az éltető, biztos alapot adó sziklákat vagy romboljuk.

Ezek után a szónok a nemzeti egység szükségességéről beszélt, szerinte talán soha nem volt annyira fontos a magyarság egységének megléte, mint ma. Egység nélkül elképzelhetetlen a nemzetállam megmaradása, szuverenitásának megőrzése.

– A 2023-as év ünnepén nem mehetünk el ma amellett, ami a világban zajlik. Háború, fenyegetettségek, veszélyek. Olyan veszélyek, amikről egyikünk sem gondolta volna, hogy azokkal nekünk, a XXI. században szembe kell majd néznünk. Szent István szerint mi magyarok, akkor maradunk meg, ha hitünkben keresztények, hűségünkben magyarok, cselekedeteinkben a független, szuverén szabad magyar állam védelmezői és polgárai vagyunk. Szent István is több mint ezer esztendővel ezelőtt nem csupán megálmodta, de meg is teremtette a magyarok saját országát, mely hű szövetségese ugyan a keresztény Európának, de politikáját mindig a saját, jól felfogott érdekeiből vezette le. A mostanság oly sokszor emlegetett nemzeti szuverenitás ugyanis a gyakorlatban ezt jelenti. Isten adta jogot, hogy egy országnak, egy nemzetnek nem kell a saját érdekeit idegen érdekeknek alárendelnie. Azt, hogy egy országnak nem kell olyan törvényeket és olyan intézkedéseket hoznia, amelyeknek saját polgárai a vesztesei lesznek, nem pedig a nyertesei. Utasítsuk el a hazugságot, a hazug, felelőtlen embereket, akik gyűlölködésbe, kilátástalanságba, háborúba akarnak taszítani bennünket. Abba a háborúba, ami sajnos már több mint egy éve zajlik szomszédunkban, a valóságban is szólnak a fegyverek, apákat, fiakat siratnak az asszonyok.

Molnár Krisztián, a vármegye közgyűlésének elnöke idézte Szent István alakját és tetteinek tanulságait, majd napjaink kihívásairól is szólt

Fotó: Tihanyi Tamás

Molnár Krisztián a legfontosabbnak tartotta, hogy nekünk, magyaroknak meg kell őriznünk a nyugalmunkat és hidegvérünket. Államalapító szent királyunk bölcsessége, a megfontolt, higgadt gondolkodás garantálhatja most hazánk számára a békét és a nyugalmat.