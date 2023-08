A falunapok ma már elmaradhatatlan főzőversenye mellett Száron a helyi német nemzetiségi önkormányzat úgy gondolta, ne csak ételekkel, de süteményekkel is lehessen versengeni. A főzőversenyen belül egyébként külön kategóriaként bírálják el a sváb fogásokat. – Főleg az idősebbek főznek még sváb ételeket a faluban. A jellemző sváb fogások közé tartoznak a babos, káposztás ételek, de a környék egyik sajátossága az úgynevezett dinsztelt kolbász. Ilyenekkel mindig találkozunk a falunapi főzőversenyen is – mondta a feol.hu kérdésére M. Szabó Tiborné, a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki azt is hozzátette, a falu Bodmér felőli határában volt annak idején a káposztás, ahol olyan jó minőségű káposztát termesztettek, hogy még a királyi udvarban is főztek belőle.

Ami a süteményeket illeti, a káposztás verziók korábban már terítékre kerültek a szári versenyen, idén viszont, mivel itt az almaszezon, az almáé lesz a főszerep! Ezzel kapcsolatban az elnök megemlítette, régen abból főztek, sütöttek, ami a kertben, az udvarban megtermett. Almafa pedig minden udvarban állt, aminek a termését a süteményekben igyekeztek minél változatosabban felhasználni az asszonyok. – A sütőverseny egyik célja az is, hogy megmutassuk a fiataloknak, mennyire változatosan lehet felhasználni egy adott alapanyagot – mondta Szabóné.

Ez a sváb dinsztelt kolbász a tavalyi versenyen készült

Fotó: Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat

A főző-, és sütőversenyre természetesen nem csak sváb ételekkel, süteményekkel lehet nevezni! Mindenkit várnak, akár a környező településekről is! A főzőversenyre Barabás Attilánál lehet jelentkezni a [email protected] e-mail címen vagy a 30/574-3805-ös mobilszámon. A verseny szeptember 16-án reggel 8 órakor kezdődik a játszótér mögötti területen, amihez a helyszínen tűzifát biztosítanak. A süteményeket ezzel ellentétben otthon kell megsütni és szeptember 16-án a plébánián lehet leadni 10 és 11.30 óra között. A legjobb receptek a közösségi oldalra is felkerülnek.

Kumm, tammä, kaucha! – mondják a svábok, vagyis: gyere, főzz velünk!