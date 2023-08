A sukorói Vadmadárkórház egyik önkéntese Horváth Hella a kórház közösségi oldalán osztotta meg, hogy min mennek keresztül. Mint írja immáron évek óta fennálló probléma, hogy sok látogató nem tartja tiszteletben a látogatási időt, valamint annak korlátozottságát. Nem az állatok nyugalma érdekli, hanem az, hogy megnézhesse őket, akkor és ott, amikor ő akarja. Legalábbis Hella szerint ez a helyzet és véleményének, érzéseinek nem félt hangot adni.

– Kezdünk lelkileg elfáradni a Vadmadárkórházban. 27 éve mentjük, gyógyítjuk, engedjük vissza a madarakat a természetbe és gondozzuk az itt maradókat, önként vállalásunk szerint. Beteg, sérült vagy gyógyuló vadmadarakkal dolgozunk, akiknek kell a nyugalom. Hiába írjuk ki, mondjuk el telefonon, jelenik meg a médiában, hogy kórház vagyunk, nem állatkert, ezért a látogathatóságunk erősen korlátozott. Sokan ezt nem tartják tiszteletben, sőt. Bemásznak a kapun, csengetnek, bekiabálnak, dudálnak. Mert ők most jöttek. Ők most akarják megnézni a madarakat. Ők most érnek rá. Semmi más nem fontos, csak a saját érdekük. És persze nincs tőlük egy fillér adomány sem – írja, majd a továbbiakban hangsúlyozza, igyekeznek kitartani a madarakért és a támogatókért.

Egyébként Hella bejegyzésének akár előzményeként is értelmezhető az a néhány évvel ezelőtt közzétett poszt, melyben azt mutatja meg a Vadmadárkórház, hogy valaki trágár szavakkal firkálta össze a "zárva" táblájukat, mert az illető 100 kilométert utazott, de nem tudott bemenni.