Az adományt hétfőn délelőtt adta át Pletser Ádám, az egyesület elnöke a kórházban. Az átadón elhangzott, a Petőfi Kultúrtanszék egyik Ugorj be most! című jótékonysági előadásán befolyt összegből – amit 201 ezer forintra egészítettek ki - vásárolták meg a felajánlott tárgyakat. Természetesen, hangsúlyozta Pletser, előzetesen megkérdezték az érintett osztályokat – a Sürgősségi Betegellátó Osztályt és a Traumatológiai Ambulanciát -, mi jelentene a számukra segítséget. – Lehet, hogy nem tudunk milliárdokkal segíteni, de azt gondoljuk, a nagy fejlesztések mellett az kis dolgok is számítanak – tette hozzá az elnök, aki az ígérte, továbbra is igyekeznek adományokkal segíteni a kórház dolgozóinak munkáját.

Az adományokat Sárkány Ágnes, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezetője, valamint Kandár Zoltán, a Traumatológiai Ambulancia osztályvezetője vette át, akik a köszönő szavak mellett azt is elmondták, egy átlagos hétvégén több mint száz beteget látnak el a sürgősségi ambulancián és nagyjából ugyanennyien fordulnak meg a baleseti osztályon.