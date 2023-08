Jelentős változások álltak be a hulladékgazdálkodás, illetve újrahasznosítás területén. Ennek folyományaként megnyitotta kapuját három hulladékudvar a megyében. Az egyik Gárdonyban van a másik Móron, míg a harmadik a megyeszékhelyen van Székesfehérváron.

Próbaképpen meglátogattuk, a három új hulladékudvar egyikét. Kiváló megközelíthetőség, rend és tisztaság jellemezte a helyet. Az viszont gyorsan kiderült, hogy szinte tökéletesen tisztának kell lennie minden oda vihető hulladéknak. Vagyis a fában nem lehet fém, a fémben nem lehet fa, és így tovább. Jó példa erre a kőműves serpenyő, amire azt mondta a telephely vezetője, hogy nem tehetjük a vashulladék közém, mert a fele fa.

Megkérdeztük, hogy mi a tapasztalat egy hónapos működés után és hogy értik és megértik-e az emberek, hogy mit helyezhetnek el ingyenesen a hulladékudvarokban és mit hagyhatnak ott, kizárólag pénz ellenében, a csalai hulladéklerakóban?

-Az új hulladékudvaraink látogatottsága folyamatosan nő. A lakosság körében egyre szélesebb körben terjed az udvarok megnyitásának ténye, az ott leadható hulladékok típusa. A hulladékudvarok használata díjmentes, az udvarokban átvehető hulladékok leadásáért fizetni nem kell, hangsúlyozta Steigerwald Tibor, a Depónia ügyvezetője, akitől megkérdeztük, hogy mennyire jellemző, hogy ott, a helyszínen kezdenek el szortírozni, mi fa, mi vas és mi egyéb?

-Ez jelen állás szerint még jellemző. Az udvarok használatának rutinja még nem alakult ki ügyfeleinknél. Gyakran fordul elő, hogy valaki több hulladékfajtával érkezik, és mérlegelés előtt a helyszínen válogatja szét azokat. Ezúton is kérjük ügyfeleinket, hogy lehetőség szerint szétválogatva érkezzen udvarainkba a hulladék, mely az átvétel idejét rövidíti, az esetlegesen előforduló sorbanállások számát csökkenti, mondta az ügyvezető.

Ahogy arról korábban már hírt adtunk, csak a Depónia-tartozással nem rendelkező- szerződött partnerei élhetnek a hulladékudvarok nyújtotta lehetőségekkel. Ámde a panelházak/társasházak nagy kukákat használnak, és nem ritkán a lakóközösség, illetve a közös képviselő a szerződő fél, ami azt jelenti, hogy a társasház lakástulajdonosainak nincsen külön partnerkódjuk a Depóniánál. Ám ha ez így van, akkor ők vajon vihetnek-e bármit a hulladékudvarokba, vagy nekik marad a fizetős Pénzverővölgyi lerakó Csalán?

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A társasházakban lakók esetében nem vizsgáljuk a tartozásmentességet, így természetesen ők is vihetnek ugyanúgy hulladékot bármelyik udvarba, nyugtatott meg mindenkit Steigerwald Tibor.

Látogatásunk során tapasztaltuk, hogy a telephelyen dolgozó szakember gondosan lemér minden bejövő anyagcsoportot, műanyag, fém, fa, stb. De ha úgysem fizet senkinek semmit, vagyis se a hulladékot elhelyező Depóniapartner, sem maga a hulladékgazdálkodási cég, akkor miért ilyen fontos tudni az elhelyezni kívánt anyagok pontos tömegét?

-A beszállított hulladék tömegének mérése azért szükséges, mert a hulladékok mennyiségének pontos elszámolása jogszabályi kötelezettség. A hulladékudvar üzemeltetője köteles jelentést készíteni erről a hatóság és az új rendszerben a koncesszor felé. Attól, hogy a lakosság nem fizet külön ezért a szolgáltatásért, a beszállított hulladékok átvétele, elszállítása, kezelése költségekkel jár, így ezekről pontos elszámolást kell készíteni, tudtuk meg az ügyvezetőtől.

A két kapuval is ellátott telephelyen körforgás van. Egyik kapun be kell hajtani, majd a helyi szakember ellenőrzi az árut, aztán jön a mérlegelés, majd az, aki behozta a hulladékot, elviheti a hosszú, sötétkék konténerek egyikébe, ahol minden anyagnak, és a háztartási elektromos gépeknek is van saját helye.