2012-ben indult egy lelkes kálozi segítségével egy nyári éjszakán a Bagolytúra láz. Azóta – a covidos éveket leszámítva – minden évben megrendezésre került. Ám egyik évben az óriási esőzés miatt félbeszakadt, egy másik évben pedig nem az eredeti időpontban, hanem rá pár hétre került megrendezésre a várható időjárás miatt. Idén azonban szerencséjük volt a résztvevőknek, hiszen ahogy Karácsony András, a kálozi faluház közművelődési szakembere mondta a Fejér Megyei Hírlapnak: „Este megúsztuk a vihart egy kis széllel és pár csepp esővel.”

– A szervezés már hónapokkal ezelőtt megkezdődött, mert a sikeres lebonyolításhoz a fő szervezőkön kívül akár 30-40 ember összehangolt, felelősségteljes munkájára van szükség – magyarázza Karácsony András a lebonyolítással kapcsolatban. – Az időpont kiválasztásában nagy szerepet játszik a telihold, hiszen ehhez közeli időpontot választva még akár fejlámpa nélkül is teljesíthető a kicsit több mint 10 km-es táv, melynek során 10 állomáson feladatokat is kell teljesíteni. Az összegyűjtött pontok alapján hirdetünk győztest, de mindig megajándékozzuk az összes csapatot. Az idei ajándékcsomag érdekessége, hogy egy baglyos mintázatú batyut kaptak megtöltve, és magát a batyut a Kálozi Faluház szakköre, a Géppel Varrók készítették el. Hogy legyen elég erejük, indulás előtt megvendégeljük a csapatokat babgulyással, melyhez a pogácsákat ők hozzák a nagy közös vékába. Az útra sok rutinos csapat már hűtőtáskával készül, melyben természetesen mindenféle alkoholos és alkoholmentes ital is megtalálható. Szerencsére a legtöbb résztvevő tudja, hogy hol a határ az alkoholfogyasztásban – mondta közvetlenül a játék megkezdése előtt a szervező.

Az elme is fontos szerepet játszott egyes állomásokon.

Fotó: faluház

Mint megtudtuk, az útvonalról a résztvevőknek fogalmuk sincs, ez is a játék része, ám annyi bizonyos: Vannak ügyességi, kvíz jellegű feladatok egyaránt. A hangulat fokozására – az induló csapatok várakozásához, és a visszaérkező csapatok pihenéséhez – helyi DJ szolgáltatta a muzsikát.

A győztes Y csapat, akik megnyerték idén a Bagolytúrát.

Fotó: faluház

– Idén 22 csapat, mintegy 350 ember vett részt a túrán. A túra útvonala előre nem ismert a csapatoknak. Kijelölése nyilakkal és fényvisszaverő szalagokkal történt a derbit megelőzően. A könnyebb és gyorsabb lebonyolítás okán 10 percenként indítottak egy-egy csapatot, akik aztán egymással szemben haladtak. Amint az összes csapat beérkezett, összesítjük a pontokat és eredményt hirdettünk. Ez idén is pirkadatra esett. A versenyt a hazaiak, az Y Vendéglő csapata nyerte. Még szinte véget sem ért a verseny, a résztvevők már kérdezték: Ugye, lesz jövőre is?