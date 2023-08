Visszatértek a nyolcvanas évek, de nem a szekrény tetején magasodó fém italosdobozok üreges tornyaiban, vagy a Csernobilt és Challenger-t megrázó robbanásokban mutatkozik meg, hanem abban, ahogy az emberek közlekednek. Az ittas vezetés ellen elrettentésül kitalált nulltolerancia kicsit sem népszerű intézményét nemrégiben kiterjesztették a gyorshajtás megfékezésére. Már nincs egy kis „tilitoli” határ, amin belül megmarad a büntetlenségünk. Aki túllépi, az fizet. Így tértek hát vissza a nyolcvanas évek, amelyben 80 km/h volt a lakott területen kívüli sebesség. Igaz, az akkori autók nem is bírtak többet. Most, a nulltolerancia miatti rettegés következtében sokan 75-80-as sebességgel korlátozzák az egyébként is nehézkesen haladó forgalmat, és nem értik, hogy a többi autós miért esik a nyakukba?