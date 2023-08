Köztudott, hogy Magyarországon az Alfa Romeós közösség összetartó, az utakon folyamatosan integetnek egymásnak a sofőrök. Én is szerencsésnek mondhatom magam, hiszen birtoklom a márka egyik modelljét. A minap a rendőrlámpánál első sorban állva egy idős házaspár férfi tagja elkezd felém mutogatni, integetni, ahogy haladnak át feleségével a zebrán. Először azt hittem valami baj van, összekever valakivel vagy éppen nem ég az egyik lámpám. Aztán amikor a mutatóujját felém emelve kezdett integetni, összeállt a kép, majd a „néni” szájáról sikerült leolvasnom, hogy bizony a „bácsi” is boldog Alfa-tulaj. Remélem, hogy sok év múlva nemcsak a márka iránti szeretetem, hanem az életben a társam felé érzett szerelmem sem tűnik el, és ötven év múlva én is boldogan integetek majd az utcán egy Alfának, mellettem pedig kísér majd életem párja.