Beköszöntött az augusztus, a nyár utolsó hónapja, és ugyan még élvezzük, a boltokban megjelenő tanszerek vészjóslóan ígérik az ősz beköszöntét. Ezt az időszakot mindig is kettős érzésekkel vártam. Amikor még gimnáziumba jártam, akkor ezek a hetek szóltak arról, hogy anyával beszereztük a következő évi iskolai tanszereket. Ez a része mindig lázba hozott, hiszen egy új tolltartó, táska, vagy füzetbox kiválasztása mindig is felvillanyozott, „menő” akartam lenni. A régi szép idők azonban több szempontból is már csak emlékek, de a kettős érzések a hónap iránt megmaradtak, csak az elmúlt években egy plusz is megjelent, ugyanis a nyár vége egyben a jégkorong-szezon közeledtét is előre vetíti. De azért még van egy kis idő élvezni a napsütést.