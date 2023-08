Érdekes kifejezés és egyben érzés ez az újdonság varázsa. Van egyfajta ellentét benne, hiszen egyrészről azt gondolná az ember, hogy ebben csak akkor lehet része, ha valami új-új. Új munkahely, új autó, új ház. De ez nincs így, hiszen másrészről a ’régi’ is lehet ugyanannyira új. Lehet ugyanaz a munkahely közvetlenebb beszélgetésekkel és újabb motivációval. Lehet ugyanaz az autó egy kis szervizzel és fényezéssel és lehet ugyanaz a ház felújítva, átrendezve. Épp ez benne a jó, nincs szabály, amely kimondaná mi és hányszor újulhat meg élete során. Az egész csak azon múlik, hogy mennyire vagyunk nyitottak, egymásra, a világra és az újdonságokra. Végtére pedig én is lehetek önmagam egy új változata, amellett, hogy a régi is maradok.