Vannak helyek ahol, a generációs különbségek vélt vagy valós határvonalai, de szinte alig láthatóvá halványulnak. A néhány napja véget ért fesztivál jeleit az is láthatta, aki a városban közlekedett. Kisebb-nagyobb csapatokba verődött fiatalok tömegei tartottak egy irányba, hogy az estét az önfeledt szórakozásnak szenteljék. Többségükről talán a külső szemlélők is meg tudták mondani, hova igyekeznek. A délutáni órákban sétáló családok esetében azonban ez nem feltétlenül lehetett igaz. Pedig közülük is szép számmal tartottak a fesztivál irányába, ahol a legkisebbek többsége hatalmas fülvédőkben szemlélték a korai koncertek eseményeit. Sok minden történt a fesztiválon, mint ahogy a legtöbb ilyen eseményen. De nem mehetünk el amellett, hogy ezek a rendezvények helyszínt biztosítanak ahhoz is, hogy generációk szórakozzanak együtt.