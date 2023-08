Óva int mint állattartót, de leginkább a Farkasvermi úton és Kőrösi utcában élőket figyelmeztet egy férfi arra, hogy 5 nappal ezelőtt három macskájuk feltételezhetően mérgezés következtében pusztult el. Mint megtudtuk a cicák a házban, illetve az udvaron voltak, de néha megesett, hogy a kerítésen túlra is kimerészkedtek és vélhetően az egyik ilyen kintlétükkor mérgezte meg őket valaki. Kezdetben csak hánytak, majd egy helyben feküdtek, nem ettek és nem is ittak, nem sokkal később pedig elpusztultak. A család egyik tagja utánaolvasott a tüneteknek és úgy gondolja, hogy fagyállót itathattak velük, de ezek csak találgatások. Utóbbit ugyanakkor megerősítheti az is, hogy elmondásuk alapján az utca végén valaki talált egy fecskendőt, benne valamilyen folyadékkal.

Érdeklődtünk még, hogy tettek- e bejelentést a rendőrségnél, de sajnos nemleges válasz érkezett. Bár szeretnék, ha ez mással ne történne meg, úgy vélik, hogy esetükben szinte lehetetlen megtalálni a tettest.