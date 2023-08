– Továbbra is gőzerővel folyik a börgöndi repülőnap, azaz légiparádé szervezése – mondta a FEOL-nak az előkészületekről Szilády Dezső, a székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület elnöke. – Tavaly a legnagyobb gondot a nem elég korán útnak indulók részére a bejutás jelentette, ezért forradalmi újításokat vezetünk be annak érdekében, hogy minél gördülékenyebb legyen ez a folyamat. Az egész korábbi beléptetési protokollt megváltoztatjuk és reméljük, hogy ennek köszönhetően idén nem alakul ki forgalmi dugó az egyetlen felénk vezető úton. Ezt szolgálja a jegyek elővételben való megvásárlásának lehetősége is. Erre biztatnánk mindenkit, mert akik ilyen jeggyel érkeznek, azok egy külön folyosón tudnak majd belépni a területre, várhatóan minden akadály nélkül. Célszerű tehát a jegyeket időben megvásárolni.

A légiprogram ilyenkor, csupán néhány héttel az esemény előtt még nem lehet teljes, de már nagy vonalakban kirajzolódik, mi látható majd szeptember 10-én, vasárnap.

Kadétok Börgöndön. Idén nyáron már három ilyen tábort szerveztek a repülőtéren

Fotó: Tihanyi tamás / FMH

– Lassan összeáll minden, az Albatrosz Repülő Egyesület közösségi oldalán adjuk majd közre a részleteket, és a sétarepülésekkel kapcsolatos információkat. Folyamatosan kötjük a megállapodásokat annak érdekében, hogy az idei légiparádé még a tavalyi, látogatócsúcsot eredményező repülőnapnál is sokkal színesebb, sokkal érdekesebb legyen. Annyit már elmondhatok, hogy Veres Zoltán Európa-bajnok biztosan itt lesz motoros műrepülésével, mint ahogyan nem hiányozhat a Mi 2-es helikopter pirotechnikai bemutatója sem. Láthatunk majd vitorlázó műrepülést, várunk egy meglepetésvendéget külföldről, és minden olyan, korábbról már megszokott, rendkívül látványos programelem, amely az oldtimer és a legkorszerűbb repülés kategóriájába sorolható, jelen lesz.

Az Ungár László aviatikus által épített, az eredetivel szinte tökéletesen megegyező monoplán motorindítását már láthatta a közönség Börgöndön, idén viszont a levegőben is megcsodálható lesz a nem mindennapi gépmadár. Vári Gyula új gépével, a Jak-55-össel repüli a bemutatót, de elhozza az 52-est is, amelynek a tombolasorsolás után lesz fontos feladata. De talán a legtöbben minden évben a Gripen bemutatóját várják, hiszen manapság ritkán látni elfogó vadászrepülőgépeket az égen

– Külön örömünkre szolgál, hogy minden nehézség és probléma ellenére képviselteti magát Börgöndön a Magyar Honvédség légiereje, és nem csak a földön statikus módon lesznek láthatók, dinamikus bemutatót is repülnek – erősítette meg Szilády Dezső, a szervezők vezetője. –Megcsodálhatjuk a légtérben a Gripen vadászgépet, amely azt gondolom, minden börgöndi légiparádé különlegessége. Az biztos, hogy a H145-ös helikopter is megérkezik, hiszen ez a típus már régen rendszerbe állt: a Magyar Honvédség és a székesfehérvári Albatrosz Repülő Egyesület ejtőernyősei egyaránt ugranak majd a forgószárnyasból. A legújabb, Airbus H225M típusú szállító helikopterek bemutatkozására azonban a jövő évig várni kell, egyelőre velük még nem tudunk számolni.

A Magyar Honvédség H145-ös helikopteréből katonai és civil ejtőernyősök is ugranak majd

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

Sokat jelentett a létesítmény és a rendezvény számára, hogy már a korábbi légiparádén repüléstörténeti múzeumot tudtak berendezni az új hangárban, amely ezzel szolgálta a látogatókat a Múzeumok Éjszakáján is. Új hangárra, közösségi épületre azonban még mindig nagy szükség volna, hiszen a Magyar Honvédség pilótahiánnyal küzd.

– Nagyon fontos lenne a pilótaképzés, és egyáltalán a képzések kapcsán a fejlesztések folytatása – szögezte le Szilády Dezső. – Fő célunk, hogy a jövőben Börgöndön olyan honvéd kadét pilótaképző központ jöjjön létre, amely a fiatalokat megismerteti a repülés alapjaival, majd a legkiválóbbakat tovább tudja irányítani az állami pilótaképzés szintjére. Ehhez azonban előre kell lépnünk az infrastruktúra területén. Ennek egyik eleme lesz, amikor a város a repülőtéren közösségi helyszínt biztosít a repülőegyesület képzése számára, a másik lényeges szempont, hogy társuljon forrás a fejlesztéshez. Erről már tárgyalunk a Honvédelmi Minisztériummal, és saját forrás megteremtéséről is van elképzelésünk. Ez az egyik irány. A másik az állami támogatással megvalósuló nagy beruházás, de ezzel kapcsolatban az üzemeltető repülőegyesület nem illetékes, ennek részleteit a polgármesteri hivatal munkatársai intézik. Tudomásom szerint eddig az a közbeszerzési kiírás történt meg, amely a tervezési és az engedélyeztetési eljárások menetét tartalmazza.