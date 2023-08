Trikolór nemzetiszín fényben úszik az új székesfehérvári multifunkcionális sportcsarnok augusztus 20-a alkalmából. Az Alba Aréna sport- és rendezvényközpont messziről is látható fényeket kapott. Már szombaton is látható a piros-fehér-zöld fényezés a gyakorlatilag elkészült épületen. Az ünnepi díszítés a várhatóan év végére elkészülő épületen a Budai útról is jól kivehető.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH