Kellemes, de rövid nyarat zártak az idei szezonban - árulta el a feol.hu-nak Ocsenás Katalin, a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatója pénteken este, a gárdonyi rönkvárnál, melynek „mélyén” éppen a Péntek Esti Hangtárlat nyárzáró estjét hallgatta a közönség.

Fotó: Ódor Balázs

- Augusztus végén nagyon sok nyaraló vendégünk hazaköltözik, akiktől ugyan nem végleg, de a mostani szezonban elbúcsúzunk. A Péntek esti hangtárlat nyári sorozatával tesszük ezt, amelyre egyébként is sokan voltak kíváncsiak ezen a nyáron is. Idén is sokan látogattak meg bennünket, népszerű volt a rönkvár, a Gárdonyi Géza Emlékház, így azt gondolom, aki meglátogatja a Velence-tavat, továbbra is szívesen jön el hozzánk – mondta az igazgatónő, hozzátéve: átlagos forgalmat bonyolítottak, ami a mai nehéz gazdasági helyzetben is nagy szó.

Fotó: Ódor Balázs

Pénteken a Méhkas Aula fényfestésével, Molnár Hajnalka tűzzsonglőr csapatával, a tó környéki tagokból álló White Magic Band Santana Show-jával és Gilián Zoltán gitárjátékával várták a közönséget. - Szeptemberben folytatjuk, koncertekkel, irodalmi és zenész estekkel, közösségi programokkal készülünk, kültéren, beltéren egyaránt.