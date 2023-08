Mint közösségi oldalukon is írták voltak és vannak is komoly traumával érkező egyedek, amik többnyire áramütés vagy autóbaleset miatt kerültek a központba. Vannak gólyák, amik sikeresen felépülnek, de azért akadnak olyanok is, amik olyannyira megsérültek, hogy már nem tudták őket megmenteni vagy teljes mértékben rehabilitálni. Némelyik esetnél a rendőrséget is be kellett vonniuk, amikor felmerült, hogy légpuska okozta a sérüléseket.

Szerencsére azonban sokuk már túl van a szükséges beavatkozásokon és az orvosi kontrollon, így hamarosan újra a szabadban repkedhetnek. Azok a gólyák, amik pedig még nem épültek fel teljesen beltéri gondozókban gyógyulnak tovább.