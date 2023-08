Az eseményen mások mellett jelen volt, illetve az ünnepség során beszélt vagy közreműködött a leszármazottak képviseletében Horthy Éva, Fűrész György, Csókakő polgármestere, Csöngedi Csaba, a Vértesalja Gyermekei Baráti Társaság elnöke, Bánó Attila író, Hegedűs Lóránt, a Horthy Miklós Társaság elnöke, Zetényi Csukás Ferenc, a Horthy István Alapítvány elnöke, Publik Antal előadóművész, Szentgyörgyi Dezső nyugalmazott pilóta és Juhász László, a vármegyeszékhely önkormányzati képviselője is.

– Az egykori, régi bányaudvart szerettük volna méltóvá tenni arra, hogy nemzetünk nagyjainak emléke előtt tiszteleghessünk – mondta a FEOL-nak Fűrész György polgármester. – Ennek érdekében az első emlékművet 2007-ben állítottuk fel itt, amely a szégyenteljes trianoni békediktátumra hívta fel az erre járók figyelmét, majd Horthy Miklós kormányzó szobra 2012-ben került a helyére. Már akkor is gondoltunk arra, hogy Horthy István kormányzóhelyettesnek is emléket kell állítani, hiszen államférfiként a hazájáért harcolva esett el, és a legdrágábbat, az életét adta Magyarországért. Idővel kialakult a történelmi szoborpark, majd mostanra érett be az idő ahhoz, hogy felavathassuk a mellszobrát ezen a helyszínen.

Elsősorban a Vértesalja Gyermekei Baráti Társaság érdeme a megvalósítás.

– Eredetileg Szent István király szobrát avattuk volna fel ebben az időpontban, de azt a munkát technikai okok miatt el kellett halasztani, azonban Horthy István mellszobrát, Endresz László szobrászművész, az egykori óceánrepülő leszármazottjának 415 kilós, bronzosított műkő alkotását megkoszorúzhattuk – mondta a vértesaljaiak képviseletében Csöngedi Csaba. – Az anyagi terheket a mi szervezetünk vállalta, céljainkat támogatásával a Horthy István Alapítvány és egy ausztráliai magyar, Dankó Ferenc segítette. Büszkék vagyunk arra, hogy tizennyolc szervezet képviselte magát az eseményen, és nagyon sokan szót kértek: talán többen is, mint az tanácsos lett volna, mert terveinkhez képest több mint kétórásra nyúlt az ünnepség. Ám összességében minden nagyon jól sikerült. Amíg van erőnk, energiánk és anyagi lehetőségünk, addig tovább tervezünk. Idén felavattuk a Névtelen betyár, Szent László király és Horthy István kormányzóhelyettes szobrát, jövőre, vagy a közeli jövőben következhet majd a Szent Istvánt, Mátyás királyt, Attilát, Csabát, a hét vezért ábrázoló alkotás. Mindennek a hátterét elsősorban a mi általunk szervezett koncertek bevételéből, és egyéni támogatások felhasználásával teremtjük meg.

Csabával arról beszélgettünk, számít-e arra, hogy – miként az Horthy Miklós kormányzó szobrának avatása után megtörtént – támadás éri a fiának emléket állító alkotást. A Vértesalja Gyermekei Baráti Társaság vezetője azt mondta, akkoriban még nem figyelte kamera a területet, most már azonban igen, az ilyen emberek azonosítása így könnyebben nyomon követhető.

– A világhálón már valóban láttam fenyegető írást arra vonatkozóan, hogy majd leöntik Horthy István szobrát is, mint tették azt édesapja emlékművével – mondta Csöngedi Csaba. – Tapasztalataink szerint leggyakrabban a csendőrség múltjának tiszteletére emelt oroszlánszobrot rongálják meg, a címerről rendszeresen letörik a keresztet, már harmadszor történt ez meg. Mint ahogyan a várban is elhajtogatták már a szent szobra mellett a feszületet. Vannak, akik a rongálásban élik ki magukat, de örülök annak, hogy a faluban és tágabb környezetünkben rendkívüli a támogatása törekvéseinknek.

Horthy István pilóta, kormányzóhelyettes mellszobra a csókakői Nagy-Magyarország téren

Fotó: Tihanyi Tamás / Fejér Megyei Hírlap

Fűrész György polgármesterrel is találkoztam a helyszínen, a Magyar Királyi Csendőrség tiszteletére emelt emlékmű mellett, Máhr Ferenc csákberényi szobrászművész alkotásánál. Valóban hiányzik a történelmi Magyarország címérenek tetejéről a kereszt, de a településvezető szerint ennek oka bőven az is lehet, hogy az oroszlánt ábrázoló alkotást szeretik a gyerekek, azaz gyakran meglovagolják és közben a feszületet használják kapaszkodónak. Néha letörik. Mindketten reméljük, hogy csak erről van szó, és ha ez valóban így történik, akkor a gyereknek mindent, még ez is belefér. Legalább jó helyen játszanak.

Zetényi Csukás Ferenc íróval, a Horthy István Alapítvány elnökével először közös emlékeinket osztottuk meg a portugáliai Estorilról, ahol Horthy Miklós száműzetése után élt, majd a lisszaboni temetőről, ahol a kormányzó végső hazatéréséig nyugodott. Aztán Istvánra tértünk, hiszen ezúttal mindkettőnknek ez lett a fontosabb, ezért járt ő is a nemzeti ünnepet megelőző napon Csókakőn.

– Horthy István olyan rövid ideig volt kormányzóhelyettes, hogy gyakorlatilag semmit sem tehetett már – elemezte az egykori helyzetet Zetényi Csukás Ferenc. – Azonban mondjuk el, hogy Magyarország második közjogi méltóságaként önként ment a frontra, nem pedig az édesapja utasítására. Mit ad a sors, az én rokonom, Zetényi Csukás Kálmán lett az ő közvetlen parancsnoka a pilótáknál, aki Horthy István lezuhanása után ugyancsak hősi halált halt. Határozottan ki kell jelenteni, hogy Horthy István hős volt, aki idegen földön is a hazájáért halt meg. Az ő nevéhez kötődik a 424-es gőzmozdony kifejlesztése, majd a MÁVAG vezérigazgatójaként dolgozott, és amiről kevesen tudnak, amikor az Egyesült Államokban, a Ford-gyárban vállalt feladatokat, az ő fejlesztéseit alkalmazták egyes Ford-autókon. Benne egy kiváló mérnököt, egy nagyszerű magyart tisztelhetünk, akinek a halálával sok minden megváltozott. Mert mint tudjuk, angolbarátként háború- és náciellenes nézeteket vallott, és a világégésből való kiugrást szorgalmazta.

Aztán az íróval eljutottunk odáig, hogy megfogalmaztuk a választ: mit közölnénk azzal, aki esetleg azt fontolgatja, hogy festéket önt a szobrára, mint tette azt édesapja, a kormányzó emlékművével?

– Ha egy közösség és egy önkormányzat úgy dönt, hogy szobrot állít valakinek, akit ő tisztel, akkor, és ez most tőlem nagyon liberális lesz, bárki állíthat szobrot. Ezzel kapcsolatban véleménynek egy demokráciában helye lehet, de nem szabad leönteni egy alkotást vörös festékkel, mint ahogyan sem én, sem a környezetemben élők nem öntenek le vörös festékkel semmilyen nekik nem tetsző szobrot.

Horthy István a hazatérése előtti utolsó bevetésén a keleti fronton, az oroszországi Alekszejevka mellett 1942. augusztus 20-án, valamivel később, mint hajnali 5 órakor Héja típusú gépével zuhant le. Talán másként alakult volna a történelem, talán más lett volna hazánk sorsa, ha ez nem így történik, és éppen ez a tény adott alapot a máig tartó találgatásoknak halála körülményeivel kapcsolatban. Akik mellszobrát minap Csókakőn felavatták, bizonyosak abban, hogy tisztelet jár neki, tisztelet jár mindazoknak, akik egy kicsi, de annál szebb és híresebb Fejér vármegyei faluban úgy döntöttek, megőrzik egy hősi halott katona, Horthy Miklós kormányzóhelyettes emlékét.