Az "Együtt a Közösséggel a Közösségért Akció-Piknik" egy olyan rendezvény, amely színes programokkal és vidám piknik hangulattal várja az érdeklődőket a csőszi sportpályán, augusztus 12-én a napközbeni órákban. Az esemény a nemes cél érdekében jött létre: a családok óvodai és iskolai tanévkezdési anyagi terheinek az enyhítése.

A rendezvényen többféle program várja majd a résztvevőket. A tornabemutatók inspirálóak lehetnek mind a fiatalabb, mind az idősebb generációk számára. Az ugrálóvár és a kerékpáros-kismotor ügyességi pálya vidám kikapcsolódást, kihívást és izgalmas pillanatokat ígér. A pónilovaglás pedig a gyerekek számára kínál remek szórakozást. A sportpályán egy eredeti rendőrségi Volga M21-es veterán autó is megjelenik szombaton, amely Magyarországon egyedülállónak számít. A különleges látnivaló a veterán autók rajongóit is lenyűgözheti.

A tombolajáték és a tombolajegyek vásárlása révén a résztvevők a kezdeményezés támogatóvá válhatnak. A tombola bevételéből pedig iskolai és óvodai eszközöket vásárolnak majd a tanévkezdő gyerekeknek.

A rendezvény szervezői, Viniczai Anikó és Hujber Ferenc kifejezték, milyen hálásak az emberek támogatásáért és összefogásáért, mivel a hétvégi piknik nagyon rövid idő alatt, helyi megmozdulással szerveződött meg.

– Az emberek összefogása és segítsége valóban rendkívüli erőt sugall. A közösség ereje mindig is képes volt csodákra, és most itt van az a különleges pillanat, amikor ez a csoda megmutatkozik. Így fognak össze a helyi civilek, Együtt a Közösséggel a Közösségért – újságolták a szervezők a feol.hu-nak.