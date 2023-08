Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András nemrég közzétett internetes bejegyzésében arról számol be, hogy hogyan állnak a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI felújítási folyamatai. Mint írja a két éve indult munkálatok során EU-s forrásokból épült az új tornacsarnok, tantermek és megvalósult a nyílászárók cseréje, valamint kormányzati támogatásból a tető és a homlokzat teljes felújítása is megtörtént. Így szeptembertől már szinte egy teljesen megújult épület várja a diákokat és tanárokat. Végezetül pedig hozzátette, hogy a Kodály suli mellett a többi fehérvári iskola felújításával is haladnak.