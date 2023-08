Az iskolák háttérmunkáját, amelyek elengedhetetlenek a gördülékeny, hatékony és biztonságos üzemeltetéshez, sokszor nem látjuk, pedig a kulisszák mögött igen komoly munkák folynak. A Székesfehérvári Tankerületi Központ példája mutatja, hogy a nyári hónapokat intenzív tevékenységekkel töltik. A munkatársak a kötelező festéstől a balesetveszélyes elhárításáig számos területen végeznek karbantartást és fejlesztést az iskolákban. A legfontosabbak közé tartozik a falfelületek tisztasági festése, a balesetveszélyek megszüntetése és a higiénikus környezet kialakítása. De olyan komoly projektek is zajlanak, mint például a fűtés- és elektromos rendszerek korszerűsítése, valamint az okostantermek kialakítása, amely korszerű digitális eszközöket és interaktív tanulási lehetőségeket kínál a diákoknak.

A Tankerület jelenleg is több projektet valósít meg az iskolákban, amelyek közül kiemelkedik a Magyar Falu Program keretében a Kálozi iskolában zajló teljes fűtéskorszerűsítés, illetve a Bakonycsernyei Általános iskolában az elavult kazánok cseréje. Az elektromos rendszerek megújítására is jelentős projektek valósulnak meg, amely több intézményt érint. Mezőkomárom, Dég, Kisláng, Lepsény és Mezőszentgyörgy iskoláiban összesen 118.077.648 forint értékben újítják fel az elektromos rendszereket. Az okostantermek kialakítása pedig modern tanulási környezetet biztosít a diákoknak. A kislángi, lepsényi, dégi és enyingi iskolákban az okostantermekben a diákok korszerű technológiájú, digitális eszközöket használhatnak szeptembertől, hogy a tananyagok még érdekesebbek legyenek számukra. Ezen felül a kazánok karbantartása, az irodai eszközök beszerzése, a tisztítószerek és higiéniai papíráruk szállítása is a nyári teendők között szerepel.

A Dunaújvárosi Tankerületi Központ is kihasználja a nyári időszakot. A 34 székhely- és 4 tagintézményüket összesen 195 ezer négyzetméteres területen javítják, újítják fel és rekonstruálják. Az épületek karbantartása, festése és villanyszerelése mellett a folyamatos problémamegoldás is fontos szerepet kap.

Végül a nyári időszakban a tanulók iskolába szállításának megszervezése is fontos feladat, illetve az úszásoktatáshoz kapcsolódó személyszállítási feladatok ellátása.

Két tankerület példája mutatja, hogy a nyári szünet számukra nem csak a pihenésről szól, hanem a tanulók kényelmes és biztonságos oktatásának előkészítéséről is.