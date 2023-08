A Magyar Honvédség jelene és jövője nem képzelhető el hivatástudattal rendelkező, hazájukért minden áldozatra képes, szakképzett, erős és egészséges fiatalok nélkül. A technikai fejlesztés önmagában kevés, a folyamatosan érkező korszerű, helyenként világszínvonalú haditechnikát kezelni is tudni kell. Ennek érdekében már évekkel ezelőtt kadét programot indítottak, amelyhez Fejér vármegyében elsőként csatlakozott az Árpád-szakképző, az oktatási intézmény ma már emelt szinten végzi ezt a tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy az érkezők szeptember 1-től egy ötéves technikumot kezdenek meg, a szakmai képzés során informatikát tanulnak, miközben párhuzamosan úgynevezett „kadét órákon” vesznek részt. A végcél az, hogy a Magyar Honvédség informatikus szaktudással rendelkező katonákhoz jusson.

Alaki foglalkozással vette kezdetét a kadét gólyatábor az Árpád-technikumban

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

Természetesen a katonai pálya a diákok számára csak egy lehetőség marad, egyáltalán nem kötelező választás, így, bár a honvédség már komoly erőfeszítést és anyagiakat fektet a programba, annak valódi hasznát ma még, az eddig eltelt idő rövidsége miatt nem tudja felmérni. A végzett lányok és fiúk választhatják a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonatiszti képzését, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáját, jelentkezhetnek legénységi állományba vagy önkéntes tartalékosnak. És persze ha úgy döntenek, teljesen el is hagyhatják az egyenruhás pályát. A kadét program szakmai részét a Honvédelmi Minisztérium illetékes szervezete, az ahhoz kapcsolódó szabadidős tevékenységet pedig a Honvédelmi Sportszövetség koordinálja.

A fiatalok párhuzamosan tanulnak informatikát és honvédelmi ismereteket a következő évek során

Fotó: Tihanyi Tamás / FMH

Az Árpádban hétfőn kezdődött kadét gólyatábort huszonnégyen látogatják, a feladatok végrehajtását az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 6. Hadkiegészítő és Toborzó Irodájának munkatársai segítik és irányítják. A ma délelőtti iskolai alakizást Pákozd mellett egy hadijáték követte, kedden a Balatonhoz indulnak, szerdán pedig a Nagysándor József laktanyában szagolnak egy kis kaszárnyalevegőt a leendő kadétok. Egyébként a projekthez kapcsolódva rendeztek a közelmúltban például a börgöndi repülőtéren is tábort – a remények szerint leendő hadipilóták számára. De volt túlélő- és hagyományőrző foglalkozás, de még hadisírgondozás is: egy tanítási év alatt 84 (!) különböző ilyen programot számoltunk össze Szabó István pedagógussal, instruktorral az iskola udvarán, miközben vezényszavak csattogtak a szélben és a fiatalok ismerkedtek a katonaélet egyik – valljuk be, nem éppen a legnépszerűbb, de elkerülhetetlen – velejárójával.