Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ az év minden időszakában azon dolgozik, hogy a lehető legtöbb olyan családnak nyújtson segítséget, amelynek szüksége van rá. Nincs ez másként nyáron sem, Tisztl Henrik szerint pedig, mint valamennyi időszaknak, úgy a nyárnak is megvan a maga sajátossága a központ szempontjából is. Az elmúlt hetek a táborozásról szóltak, az intézmény Irányi Dániel utcai épületét ellepték a gyerekek, akik a kézműves és szórakoztató programok mellett a szociális segítő szakmába is bepillantást nyerhettek. Az iskolakezdés számos családnak okoz nehézséget, ezért a központ ebben is igyekszik segítséget nyújtani: augusztus 10-14. között várják az adományokat. Többek között erről is beszélgetünk Tisztl Henrikkel, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjével.