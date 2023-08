A Mensa egy olyan nemzetközi egyesült, amely a világ negyvennyolc országában gyűjti össze a a magas intelligenciával rendelkező személyeket. A nemzetközi egyesület 1946-ban jött létre Angliában, harminc évvel ezelőtt pedig megalakult a magyarországi szervezet is, amely a Mensa HungarIQa nevet viseli. Az országban aztán több helyi csoport is létrejött, köztük az elsők között szerepelt a székesfehérvári is, melyet a kezdetektől fogva Szakály Attila vezet. Őt kérdeztem a Feol Podcast vendégeként többek között arról, jellemzően milyen foglalkozást űznek azok a személyek, akik csatlakozhatnak a szervezethez, melyhez olyan magas intelligenciára van szükség, amellyel az emberek csupán két százaléka rendelkezik.