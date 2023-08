"Az állatok közelsége kimutathatóan jó hatással van a fizikai és pszichés egészségre, közérzetre, emellett fejleszti a személyiséget. Óvodás és kisiskolás korban már képesek elsajátítani a gyermekek a felelős állattartás és magatartás alapjait is. Az állatok segítségével olyan képességekre tehetnek szert, amelyek segítségükre lehetnek a környezetükben élő többi emberrel és az állatokkal való jó kapcsolat kialakításában és fenntartásában, ráadásul mindezt játékosan, élvezetes formában tehetik." - olvasható a tájékoztatóban. Ennek szellemében év végéig országszerte 33 oktatási intézményben tartanak majd kutya-asszisztált foglalkozásokat.

Mint a közleményben utalnak rá, ebben a többi között érintett lesz Fejér vármegye is, ennek részleteiről Vetter Szilviát, az alapítvány elnökét kérdezte a feol.hu. Terveink szerint, hamarosan válaszával frissítjük majd a cikkünket.

Az elnök ismertette továbbá, hogy kizárólag vizsgázott ebekkel és megfelelő végzettséggel rendelkező foglalkozásvezetőkkel találkoznak majd a gyerekek. A program Lakos Judit gyógypedagógus, foglalkozásvezető és négy kutya-asszisztált terápiával foglalkozó civil szervezet együttműködésével zajlik majd, s igény esetén még több intézményt vonnak majd be a sorozatba, melynek első állomása kedden, Siófokon volt.

Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos állt az alapítvány mögé, aki a keddi sajtótájékoztatón elmondta:"A 2022-ben első ízben megszervezett Állatvédelmi Témahét – amely során 1200 oktatási intézményben több mint 130 ezer gyermek tanulhatott az állatok világáról és a felelős állattartásról – egyik tanulsága volt, hogy a gyerekek rendkívüli fogékonyságot tanúsítanak az állatvédelem iránt. Az élő állatos bemutatók és foglalkozások mindig nagy sikert aratnak, így azon dolgoznak a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvánnyal, hogy olyan helyekre is eljusson ennek a lehetősége, ahol eddig nem került sor kutyás foglalkozásokra, de igény és szükség is lenne az állatok iránti érzékenyítésre, amely aztán az emberi kapcsolatokra is jó hatással van."