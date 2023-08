Nagy volt a tűz

„Repülőgépeket is bevetettek kedden a Kiskunsági Nemzeti Parkban hetedik napja keletkezett tűz oltásához. A két repülőgép — amit az Országos Repülőgép Szolgálattól bérel a tűzoltóság — egyenként másfél- két köbméter vizet képes felvinni egyszerre s megfelelő időben a kellő helyre zúdítani. A tűzoltók tájékoztatása szerint a kora délutáni órákban egy harmadik bérelt repülőgép is elindult a helyszínre. Mint az oltásban résztvevők elmondták: a munkákat rendkívüli mértékben nehezíti, hogy a terep beláthatatlan: buckákkal, bozótokkal, facsoportokkal tarkított és sok helyen a talajt vastag tőzegtakaró bontja, ami alatt jól megbújik a parázs, s hol itt, hol ott lobban fel újra a tűz...Annak ellenére, hogy a tüzet egyszer már sikerült megfogni, a leégett terület megközelíti a 2000 hektárt.” – számolt be róla 30 éve a Fejér Megyei Hírlap.