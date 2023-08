Horgászat és a vadászat – a hetvenes évek népszerű sportjai

A hetvenes évek népszerű sportjai, hobbijai közé tartozott Székesfehérváron a horgászat és a vadászat. Olyannyira, hogy egy 1973-as írásunk szerint minden hetedik fehérvári járókelő szenvedélyes horgász volt akkoriban. Valószínűleg ez túlzás, de azért valóban nagyon sokan voltak a városban, akik ennek a sportnak hódoltak. A hatóságok nyolc horgászegyesületet tartottak nyilván ebben az időben a megyeszékhelyen 1050 taggal. Ami pedig a vadásztársaságokat illeti, hat egyesületük 139 vadászt számlált.



Újdonság készült

A bűvös kocka gyártásának megszűntével 100 asszony maradt munka nélkül a székesfehérvári SZÖVMÜ-nél – írják 1983-as lapszámunkban. A vezetőség ennek ellenére nem szeretett volna senkit elbocsátani, így új cikkek gyártását kezdték meg. Bíztak benne, hogy rugalmas intézkedésükkel nem csak az asszonyok munkáját óvják meg, hanem az eladott termékek számát is feltornázzák. Az egyik ilyen újdonság a számzáras diplomatatáska volt, amelyet a lezárást követően csak az tudott kinyitni, aki ismerte az előre beállított kódot. A másik gyártmány, amelyet igen kapósnak gondoltak akkoriban az a dallamcsengő, amely olyan, mint egy előszobacsengő. A jelzőgomb megnyomására tizenhárom különféle dallamot játszott le.

Ön emlékszik még az első gyártmányokra ezekből?



30-35 kilométert futott naponta a mezőfalvai hosszútávfutó

Érdekes az élet, olykor olyan apróbb meglepetéseket ’lök’ elénk, amire nem igazán számít az ember. Így volt ez most is, amikor a Fejér Megyei Hírlap régebbi lapszámait böngésztem. Megakadt a szemem egy cikken, mely egy Kovács Istvánnal készült interjút dolgozott fel, akit én csak néhány hete ismertem meg egy helyszíni tudósításkor. Az interjút olvasva megállapítottam, hogy egy valami nem változott hiába telt el 30 év. A sportról beszélt akkor és most is. Méghozzá csillogó szemekkel, szenvedéllyel és valószínűleg szerényen mesélte, hogy átlagosan 30-35 kilométert fut naponta, hogy edzésben legyen.