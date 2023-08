Foltokkal szennyezett mundér

Két évszázaddal korábbi időben, 1983. augusztus 10-én egy oximoron, vagy annak hitt címmel indított a Székesfehérvár és Vidéke újság: Tolvaj huszár.

Nagy Sándorné korcsmájába hétfőn éjjel betörtek. A vizsgálat szerint a 10-ik huszárezred egyik járőre azon éjjel ott mulatott a korcsmában. Mikor a járőr elment, a korcsmát becsukták. Alig egy félóra múlva egy huszár csákóval és szolgálati jelvénnyel kopogtatott a cselédleány ablakán. A leány az ablakot nem nyitotta ki, hanem bemenekült asszonya szobájába. A huszár pedig betörte az ablakot és azon bemászva összeszedett mindent. A két asszony szólni sem mert, mivel férfi nem volt a háznál és így csak némán, remegve nézték a tolvaj huszár garázdálkodását. A rendőrség a tolvaj kikutatása végett átírt a huszárezred parancsnokságához.

Halált hozó véres vigalom

Százharminc éve drámai események zajlottak a megyében. A Székesfehérvár és Vidéke lap arról számolt be, hogy a Zichy Nándor tulajdonát képező szarvasi pusztán e hó 6-án végezték be az aratást. Az aratók hangos danaszóval, fölpántlikázott lovakkal hagyták el a learatott gabonatáblákat. Készültek a nagy áldomásra, amely minden aratás után hagyományos szokása a népnek. Hamarosan asztalokhoz ültek. Folyt a bor, először békességes kurjongatás mellett, később mámoros, duhaj dáridóval. Az üvegek röpültek s szilánkjai csörömpölve hullottak szerteszéjjel. Szomorú vége lett az áldomásnak. Atala Mihály sárszentmiklósi legény összeveszett Takács István sárbogárdi aratóval. Ütötték-verték egymást. A dulakodás vad hevében Atala Mihály kést rántott s azt teljes erővel Takács István mellébe vágta. A szúrás szívén találta a szerencsétlen embert, a ki összerogyott s ott nyomban meghalt.

Na nem azért a húsz fillérért

Kis ásványiolajpiaci időutazás 1983-ból, vagyis abból az időszakból, amikor még fillérekben számolták az üzemanyag megtakarítást. A Fejér Megyei Hírlap augusztus 10-i számából kiderül, hogy mi mibe kerül?

Mibe kerül kipakolni az autóból a felesleges terhet? Így kezdődik az Energiatanács tenyérnyi hirdetése, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a túlsúly cipelése az autónak 100 kilogrammonként és 1000 kilométerenként 1 liter többletfogyasztást okoz. Egy személyautóban — ha a ritkábban használatos szerszámokat is összeszedjük — fellelhetünk öt-hat, de legfeljebb 10 kiló felesleget. Ez 100 kilométerenként, mert az autó fogyasztását így szokás mérni, 0,1 deciliter benzin, vagyis kétszáz forintonként 20 fillér. Nem is azért a húsz fillérért, sokkal inkább a több ezer forintos hirdetés hiteléért teszem szóvá: ha az Energiatanács az ilyen komolytalan ötletekre is ugyanannyi energiát fordít, mint a jelentékenyekre, akkor az olvasó a megfontolandó javaslatokat sem méltatja majd egy „CSEPP figyelem"-re sem.