Múltbeli felfedezés

Immáron 52 éve, hogy megtalálták annak a Géza-kori templomnak az alaprajzát, amelyet Székesfehérvár történelmi belvárosának legmagasabb pontján, a bazilika előtt leltek fel a régészek 1971-ben. Mint két évvel későbbi, 1973-as lapszámunkban is írták a templomot feltehetően a 10. század végén emelték és Szent Péternek szentelték. Sőt bizonyos adatok szerint elképzelhető, hogy magát Géza fejedelmet, I. István királyunk apját is itt temették el.

Amikor még a Velencei-tavon is nagyszabású vitorlaversenyek voltak

Akkor tudatosul bennünk igazán az idő múlása, amikor szinte arcba vág a múlt, azaz kézzel fogott vagy szemmel látott bizonyíték van arra, hogy mi volt 20, 30 vagy 40 éve. Valami ilyesmit éreztem, amikor 30 évvel ezelőtti hírlapunkban a velencei vitorlásversenyről olvastam.

– Cerbona-VVSI Kupa ranglista vitorlás-versenyen a420-as hajóosztályban a Hegedűs Léna, Kovács Teréz páros a 4. helyen végzett, S-Yolle osztályban mindhárom dobogós helyet VVSI-s versenyző szerezte meg, és a többi osztályban is kitettek magukért a hazaiak – írták.