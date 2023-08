Egy héttel ezelőtt elégedetten és sikerrel fejezte be Fa Nándor és Weöres Szabolcs az 50. Rolex Fastnet Race elnevezésű versenyt, amely amolyan tesztelő, tapasztalatgyűjtő kihívás volt a magyar páros számára.

Bár a tudósításokból ez nem nagyon derült ki, a hajón nem csak ketten voltak, a New Europe fedélzetén tartózkodott Irina Gracheva is, aki folyamatosan fényképeket és videofelvételeket készített a Szabi Ocean Racing HUN23 elnevezésű projekt számára. A jövő évi Vendée Globe-ra való felkészülést kezdetektől kíséri Kerekes Zsombor is, a FEOL olvasói mindkettejük felvételeivel találkozhattak már. A kikötés után munkához láttak és elkészült a legutóbbi versenyt bemutató kisfilm, amely betekintést nyújt a híres verseny pillanataiba, ízelítőt ad a Fastnet hangulatából, a kamera előtt megszólalt a ritka pihenők perceiben Fa Nándor és Weöres Szabolcs is.

A kisfilm az alábbi linken érhető el.