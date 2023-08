Mint írják nemrég elkészült az új időpontfoglaló rendszer, amely innentől nagy segítséget nyújthat a személyes ügyintézésben. Így az ügyfelek a számukra megfelelő időpontot a telefonos és e-mailes bejelentés mellett már megtehetik online, az új időpontfoglaló rendszeren keresztül is. Erre a Depónia közösségi oldalán túl honlapján is felhívja a figyelmet, valamint az ÖKK közleményéből is kiderül.

Az új rendszerre visszatérve a Depónia létrehozott egy külön „Időpontfoglalás személyes ügyintézéshez” menüpontot, amelyre kattintva néhány mező kitöltésével már le is foglalható az időpont. A rögzített időpont lemondására, módosítására viszont már ’csak’ az ügyfélszolgálati telefonszámukon (06-22/507-419), illetve e-mailben – ugyfel@deponia – van lehetőség.